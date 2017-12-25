ОАЭ готовят мировой рекорд по величине снаряда для фейерверка

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Эмират ОАЭ Рас-Эль-Хайма собирается поставить рекорд Книги Гиннеса во время новогоднего салюта по крупнейшему снаряду для фейерверка, сообщает издание Arabian Business.

На острове Аль Марджан салют будут запускать со 120 точек. Таким образом фейерверк охватит всю береговую линию острова. Над новогодним фейерверком работает команда инженеров и пиротехников из 30 человек.

В Дубае же впервые не будет салюта у самого высокого в мире сооружения — башни Бурдж Халифа. Его заменили на новое лазерное шоу.

Ранее сообщалось, что безвизовый режим Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу с 31 декабря.