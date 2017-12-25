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    ОАЭ готовят мировой рекорд по величине снаряда для фейерверка

    (обновлено: )29
    Сообщается, что для рекорда на острове Аль Марджан салют будут запускать со 120 точек, над новогодним фейерверком работает команда инженеров и пиротехников из 30 человек.
    Международный фестиваль фейерверков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Эмират ОАЭ Рас-Эль-Хайма собирается поставить рекорд Книги Гиннеса во время новогоднего салюта по крупнейшему снаряду для фейерверка, сообщает издание Arabian Business.

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    На острове Аль Марджан салют будут запускать со 120 точек. Таким образом фейерверк охватит всю береговую линию острова. Над новогодним фейерверком работает команда инженеров и пиротехников из 30 человек.

    В Дубае же впервые не будет салюта у самого высокого в мире сооружения — башни Бурдж Халифа. Его заменили на новое лазерное шоу.

    Ранее сообщалось, что безвизовый режим Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу с 31 декабря.

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