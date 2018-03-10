По словам теннисистки Элины Свитолиной, во время матча было тяжело сконцентрироваться, много людей, новая обстановка, для нее это первая Олимпиада. Кроме того по ее мнению, следующий матч будет тяжелым.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.