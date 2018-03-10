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    Сборная Украины по теннису

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Леся Цуренко. Архивное фото
    Украинка Цуренко выиграла теннисный турнир в мексиканском Акапулько
    06:45 05.03.2017
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    Леся Цуренко, посеянная под седьмым номером, в финальном матче обыграла вторую ракетку соревнований француженку Кристину Младенович со счетом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
    Элина Свитолина в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия
    Свитолина укрепляет лидерство сборной Украины в матче против Австралии
    04:05 13.02.2017
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    В апреле украинские теннисистки будут бороться за право сыграть в топ-восьмерке Мировой группы в следующем сезоне. Украинки впервые с 2012 года попали в этот раунд соревнований.
    Свитолина о своей победе над Сереной Уильямс. Видео
    Свитолина о своей победе над Сереной Уильямс 
    05:30 10.08.2016
    1197Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Теннисистка Элина Свитолина заявила, что ради таких побед, как над американкой Сереной Уильямс в олимпийском турнире, и стоит тренироваться до седьмого пота.
    Украинская теннисистка Элина Свитолина
    Ради победы над Уильямс стоит работать до седьмого пота - Свитолина
    04:43 10.08.2016
    698Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам теннисистки Элины Свитолиной, Олимпиада для нее более важна, чем Большой шлем, потому что в Украине большинство людей ценят больше Олимпиаду.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Уильямс призналась, что Свитолина переиграла ее в матче ОИ
    03:22 10.08.2016
    830Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам американской теннисистки Серены Уильямс, Элина Свитолина была лучшим игроком. Уильямс ждет следующего матча с украинкой, чтобы показать свою лучшую игру.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина заявила, что ей было тяжело сконцентрироваться в первом матче ОИ
    01:42 07.08.2016
    140Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам теннисистки Элины Свитолиной, во время матча было тяжело сконцентрироваться, много людей, новая обстановка, для нее это первая Олимпиада. Кроме того по ее мнению, следующий матч будет тяжелым.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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