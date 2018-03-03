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    Украинка Цуренко уверенно вышла в финал теннисного турнира в Акапулько

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    Седьмая ракетка турнира Леся Цуренко в полуфинальном матче переиграла третью сеяную Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 6:2, 6:4.
    Леся Цуренко. Архивное фото
    BNPparibasopen

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Леся Цуренко стала первой финалисткой турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

    Украинка Леся Цуренко победила на турнире International в Гуанчжоу. Видео
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    Украинка Леся Цуренко победила на турнире International в Гуанчжоу

    Седьмая ракетка турнира Цуренко в полуфинальном матче переиграла третью сеяную Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 6:2, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 47 минут. Счет личных встреч теннисисток стал 5-0 в пользу украинской теннисистки.

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    Цуренко в финале встретится с победительницей матча между швейцаркой Штефани Фёгеле и шведкой Ребеккой Петерсон, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию.

    На днях сообщалось, что вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в теннисном турнире в Акапулько (Мексика) из-за травмы. 

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