Украинка Цуренко уверенно вышла в финал теннисного турнира в Акапулько

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Леся Цуренко стала первой финалисткой турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Седьмая ракетка турнира Цуренко в полуфинальном матче переиграла третью сеяную Дарью Гаврилову из Австралии со счетом 6:2, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 47 минут. Счет личных встреч теннисисток стал 5-0 в пользу украинской теннисистки.

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Цуренко в финале встретится с победительницей матча между швейцаркой Штефани Фёгеле и шведкой Ребеккой Петерсон, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию.

На днях сообщалось, что вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в теннисном турнире в Акапулько (Мексика) из-за травмы.