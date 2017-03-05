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    Украинка Цуренко выиграла теннисный турнир в мексиканском Акапулько

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    Леся Цуренко, посеянная под седьмым номером, в финальном матче обыграла вторую ракетку соревнований француженку Кристину Младенович со счетом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
    Леся Цуренко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Украинка Леся Цуренко стала победительницей теннисного турнира в мексиканском Акапулько, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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    Цуренко, посеянная под седьмым номером, в финальном матче обыграла вторую ракетку соревнований француженку Кристину Младенович со счетом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

    Во втором сете теннисистки до счета 4:4 проигрывали на своей подаче, но выигрывали подачу соперницы. Для Цуренко эта победа стала четвертой в пяти поединках с Младенович.

    Для 27-летней Цуренко этот титул стал третьим в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде и первым в нынешнем сезоне.

    Ранее сообщалось, что Цуренко вышла в финал турнира WTA International "Abierto Mexicano TELCEL" в Акапулько.

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