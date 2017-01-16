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    Цуренко уступила на старте Australian Open первой ракетке мира

    (обновлено: )10
    В понедельник Лесю Цуренко в трех сетах одолела немецкая теннисистка, первый номер посева и действующая победительница Australian Open Ангелика Кербер – 6:2, 5:7, 6:2.
    Украинская теннисистка Леся Цуренко. Архивное фото
    Associated Press Fred Beckham

    Долгополов проиграл Надалю в Брисбене. Видео
    Видеоканал Tennis Challenge на Youtube
    ВИДЕО. Украинский теннисист Долгополов проиграл Надалю в Брисбене
    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Леся Цуренко покинула Мельбурн уже после стартового раунда, не попав во второй раунд на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, сообщает Р-Спорт.

    В понедельник Лесю Цуренко в трех сетах одолела немецкая теннисистка, первый номер посева и действующая победительница Australian Open Ангелика Кербер – 6:2, 5:7, 6:2. Игра продолжалась чуть более двух часов. Кербер подала три эйса и реализовала пять брейк-пойнтов из 11, на двоих соперницы допустили 74 невынужденные ошибки.

    Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у первой ракеткой турнира и мира Ангелики Кербер в четвертьфинале теннисного турнира в австралийском Брисбене.

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