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    Украинка Цуренко стала финалисткой турнира в Акапулько

    (обновлено: )11
    Согласно информации, при счете 5:0 соперница украинки отказалась от продолжения борьбы. Соперницей второй ракетки Украины в финале станет французская теннисистка Младенович.
    Леся Цуренко
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал турнира WTA International "Abierto Mexicano TELCEL", что происходит в Акапулько (Мексика), сообщает со ссылкой на Теннисный портал Украины.

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    В полуфинале киевлянка, посеянная под 3 номером, встречалась с лидером посева — Мирьяной Лючич-Барони из Хорватии.

    При счете 5:0 в пользу украинки ее соперница отказалась от продолжения борьбы.

    Отмечается, что соперницей второй ракетки Украины в финале станет французская теннисистка Младенович (2).

    Ранее сообщалось, что голландец Робин Хасе первым из теннисистов преодолел барьер четвертьфинального раунда на турнире в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.

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