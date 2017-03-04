Украинка Цуренко стала финалисткой турнира в Акапулько

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал турнира WTA International "Abierto Mexicano TELCEL", что происходит в Акапулько (Мексика), сообщает со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В полуфинале киевлянка, посеянная под 3 номером, встречалась с лидером посева — Мирьяной Лючич-Барони из Хорватии.

При счете 5:0 в пользу украинки ее соперница отказалась от продолжения борьбы.

Отмечается, что соперницей второй ракетки Украины в финале станет французская теннисистка Младенович (2).

Ранее сообщалось, что голландец Робин Хасе первым из теннисистов преодолел барьер четвертьфинального раунда на турнире в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.