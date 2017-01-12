Цуренко вышла в финал теннисного турнира в австралийском Хобарте

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в австралийском Хобарте, сообщает пресс-служба Национального олимпийского коситета Украины.

"Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал престижного теннисного турнира в австралийском Хобарте, обыграв в четвертьфинале американку Шелби Роджерс с результатом 2: 1 (4: 6, 6: 4, 6: 3)", — сказано в сообщении НОК Украины в Facebook.

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Напомним, Леся Цуренко стала победительницей турнира International в китайском Гуанчжоу. В финале она обыграла Елену Янкович. Судьба встречи решилась в трех сетах.