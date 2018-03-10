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    Марта Костюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Марта Костюк
    Украинская теннисистка объявила бойкот турнирам в России
    14:01 03.03.2018
    1072
    15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что из-за конфликта в Донбассе считает неуместным участвовать в соревнованиях, проводимых в России.
    Марта Костюк
    Украинка Костюк пробилась в 1/2 финала турнира в австралийском Берни
    12:25 01.02.2018
    146
    Отмечается, что 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в 1/4 финала турнира серии ITF Womens Circuit обыграла Ван Сиюй из Китая - 6:1, 6:1.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Украинское дерби на Australian Open. Свитолина победила Костюк
    06:03 19.01.2018
    342
    Элина Свитолина победой над самой юной участницей Australian Open - киевлянкой Мартой Костюк - продолжила свою победную серию в этом году, которая теперь насчитывает восемь матчей.
    Марта Костюк
    Свитолина и Костюк могут сыграть друг против друга на Australian Open
    04:19 16.01.2018
    141
    В случае успешных матчей в среду, 17 января, четвертая ракетка мира Элина Свитолина и самая молодая участница Australian Open Марта Костюк встретятся между собой уже в третьем круге соревнований.
    Марта Костюк
    Украинка обновила рекорд Australian Open
    05:44 15.01.2018
    331
    В 15 лет и шесть месяцев Марта Костюк преодолела три раунда отбора и побила рекорд Ллейтона Хьюитта - он пробился в основную сетку Australian Open в 15 лет и 11 месяцев.
    Марта Костюк
    Эффектное сальто украинки после победы на теннисном турнире в Китае 
    14:26 29.10.2017
    1202
    Украинская теннисистка Марта Костюк победила на Итоговом юниорском "Мастерсе" Международной федерации тенниса (ITF) в возрастной категории 18 лет и моложе, который в воскресенье завершился в Чэнду (Китай).
    Киевлянка Марта Костюк (справа) в паре с сербкой Ольгой Данилович
    Киевлянка стала чемпионкой в парном разряде юниорского US Open
    06:05 11.09.2017
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    В финале юниорского Открытого чемпионата США по теннису киевлянка Марта Костюк в паре с сербкой Ольгой Данилович победила хорватско-китайский дуэт Леи Бошкович и Ван Сиюй.
    Лучшие моменты финала юной украинской чемпионки на Australian Open. Видео
    Победа украинки в финале юниорского Australian Open. Лучшие моменты 
    05:29 29.01.2017
    292
    Украинская теннисистка Марта Костюк победила в проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису среди юниоров. Поединок между украинкой и первой ракеткой соревнований швейцаркой Ребекой Масаровой длился почти два часа.
    Теннис
    Украинская теннисистка вышла в 1/4 финала Australian Open среди юниоров
    11:10 25.01.2017
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    Сообщается, что Марта Костюк в третьем туре Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров переиграла 17-летнюю британку Джоди-Анну Беррадж, а в четвертом круге сыграет с Энь Шо Лян из Тайбэя.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Марта Костюк
    Украинская теннисистка объявила бойкот турнирам в России
    14:01 03.03.2018
    1072
    15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что из-за конфликта в Донбассе считает неуместным участвовать в соревнованиях, проводимых в России.
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