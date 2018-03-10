Украинская теннисистка Марта Костюк победила на Итоговом юниорском "Мастерсе" Международной федерации тенниса (ITF) в возрастной категории 18 лет и моложе, который в воскресенье завершился в Чэнду (Китай).
Украинская теннисистка Марта Костюк победила в проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису среди юниоров. Поединок между украинкой и первой ракеткой соревнований швейцаркой Ребекой Масаровой длился почти два часа.
Сообщается, что Марта Костюк в третьем туре Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров переиграла 17-летнюю британку Джоди-Анну Беррадж, а в четвертом круге сыграет с Энь Шо Лян из Тайбэя.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".