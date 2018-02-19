Свитолина потеряла позиции в рейтинге WTA

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина опустилась на 4-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), чешка Петра Квитова поднялась на 10-ю строчку, сообщается на официальном сайте WTA.

Ранее Свитолина потерпела поражение от чешки Петры Квитовой в третьем раунде теннисного турнира в Дохе (Катар). В итоге финалистка турнира испанка Гарбинье Мугуруса сместила ее с третьего места.

Рейтинг WTA (версия от 19 февраля):

1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 8010 очков,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7965,

3 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6175,

4 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5910,

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5080,

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 5000,

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625,

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4277,

9 (9). Ангелика Кербер (Германия) — 3220,

10 (21). Петра Квитова (Чехия) — 3086.