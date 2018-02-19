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    Спорт

    Свитолина потеряла позиции в рейтинге WTA

    (обновлено: )34
    Лучшая украинская теннисистка потеряла одну позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации из-за проигрыша в третьем раунде теннисного турнира в Дохе.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    facebook.com/elinasvitolinaofficial/Tenis Dunyasi Magazine

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина опустилась на 4-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), чешка Петра Квитова поднялась на 10-ю строчку, сообщается на официальном сайте WTA.

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    Ранее Свитолина потерпела поражение от чешки Петры Квитовой в третьем раунде теннисного турнира в Дохе (Катар). В итоге финалистка турнира испанка Гарбинье Мугуруса сместила ее с третьего места.

    Рейтинг WTA (версия от 19 февраля):

    1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 8010 очков,

    2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7965,

    3 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6175,

    4 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5910,

    5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5080,

    6 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 5000,

    7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625,

    8 (8). Винус Уильямс (США) — 4277,

    9 (9). Ангелика Кербер (Германия) — 3220,

    10 (21). Петра Квитова (Чехия) — 3086.

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