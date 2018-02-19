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    Украинец Абраменко о своей победе на Олимпиаде: это был огромный риск

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (66)

    (обновлено: )44910
    После завоевания олимпийской награды Александр Абраменко рассказал, что из-за травмы у него не было достаточно времени для подготовки и что он рисковал, выполняя сложные акробатические трюки.
    Видео UA: Перший

    Украинец Александр Абраменко стал лучшим в лыжной акробатике на Играх-2018 и принес Украине золото ОИ-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль Украины в Пхенчхане, и первая олимпийская медаль в истории нашего украинского фристайла.

    Смотрите также: Олимпиада-2018: "золотые" прыжки украинца

    После завоевания золотой награды Александр рассказал о своей подготовке к соревнованиям и впечатлениях после победного прыжка на трамплине.

    "Пропустил прошлый сезон из-за травмы, у меня не было достаточно время выучить этот прыжок на снег. Это был огромный риск, и он оправдался. Это был лучший прыжок за эту зиму", — прокомментировал Абраменко в интервью каналу UA: Перший.

    Смотрите также: "Золотой" прыжок украинца Абраменко на Олимпиаде

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