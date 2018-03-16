О спорт, ты - зло. Кому нельзя, а кому можно ездить в Россию?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

На фронте политической борьбы со страной-агрессором дошло до спорта. Сначала вопрос касался только биатлона — ехать украинским спортсменам или нет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень, однако впоследствии дошло до решения бойкотировать все спортивные соревнования на территории России. Причем инициатором такого запрета стал министр спорта Игорь Жданов, являющийся членом партии "Народный фронт" — чемпиона по выдумыванию очередных ограничений в непростых отношениях Украины и РФ.

14 марта Жданов подписал приказ о запрете национальным сборным участвовать в соревнованиях в России. "Настоящее время требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ – о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" украинские спортсмены не будут принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории РФ", – заявил Жданов. По его словам, соревнования в России являются "опасными" для украинских спортсменов. Он также призвал международные федерации не назначать соревнования на территории РФ. РИА Новости Украина уже писало, что такое скандальное решение властей грозит обернуться для наших спортсменов большими проблемами.

Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Это четвертый год демонстрирует власть, с завидным постоянством штампуя различного рода вето на РФ — то запретит российским артистами гастролировать в Украине, то озаботится запретом на поездки в Россию госслужащих. Подробнее, кому еще можно ездить в Россию — в обзоре РИА Новости Украина.

Украинцам не рекомендуют

Служба безопасности Украины считает, что поездки украинцев в Россию чрезвычайно опасны, так как российская ФСБ буквально "охотится на украинцев в России". Такое заявлению в спецслужбн сделали после задержания в Москве бывшего бойца АТО. Глава СБУ Василий Грицак призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию и ДНР-ЛНР, особенно это касается тех, кто имеет опыт участия в антитеррористической операции.

"Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций", – аргументировал Грицак.

Несколько лет назад МИД также не рекомендовал украинцам ездить в Россию.

Артистам почти нельзя

В Украине действует запрет на гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают "угрозу национальной безопасности". Соответствующий законопроект был принят осенью минувшего года. В частности, вопросами гастролей на территории Украины российских артистов теперь занимается Служба безопасности Украины. Подобной практики ни в одной стране мира не существует.

По выступлениям же украинских артистов в РФ пока что консенсуса нет. Не так давно "народнофронтовец" вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил законопроект о введении целевого гастрольного сбора в поддержку Вооруженных сил Украины с украинских исполнителей, которые гастролируют в России. По его словам, вопрос гастролей украинских артистов в России — "не культуры, а гибридной войны" и, естественно, национальной безопасности Украины.

Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предложил парламенту ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, которые гастролируют на территории России.

Пока же законодательных изменений по поводу гастролей соотечественников на всеукраинском уровне нет, запреты принимаются на региональных уровнях. И существует практика травли украинских артистов, выступавших в России.

Политикам пока можно

Осенью минувшего года в Раде предлагали ввести временное ограничение для украинских госслужащих на выезд в Россию как в страну-агрессор. Законопроект (7187) предусматривает, что ограничение на поездки в РФ вводятся для украинцев, которые осведомлены о сведениях, составляющих государственную тайну; тех лиц, в отношении которых применена мера пресечения, или кто осужден за совершение криминального правонарушения; лиц, которые уклоняются от выполнения обязательств, возложенных на них судебным решением; лиц, которые находятся под административным надзором Национальной полиции; для лиц, которые являются государственными служащими (кроме работников дипломатических служб, или выезда с целью срочной медицинской помощи, или участия в похоронах близкого родственника, что подтверждено соответствующими документами).

Нарушение госслужащими временного ограничения на выезд из Украины влечет наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривен) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Эти ограничения пока что в парламенте не рассматривались.

Журналистам нельзя

В Украине запрещен ряд российских СМИ: Russia Today, "Россия-24", ТНТ, "Россия 1", "Шансон ТВ", "Дождь" и десятки других. Всего Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию с 2014 по 2016 год запретил вещание в стране более 70 российских телеканалов. В этом контексте под запрет на въезд в Украину попали и руководители российских СМИ. В списке запрещенных ко въезду — главный редактор телеканала RT и международного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, бывший главный редактор телеканала LifeNews и газеты "Известия" Александр Потапов, генеральный директор информагентства ТАСС Сергей Михайлов, директор российского международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и другие.

Запрет на запрете

При этом в Украине также действует ряд запретов в экономике, сфере книгоиздания, кино и интернета. Так, в стране существует продэмбарго на ввоз на территорию Украины ряда российских товаров. Под запретом хлебобулочные изделия, мясо, сыры, шоколад, пиво, водка, сигареты с фильтром, корма для собак и кошек и другие товары. Кроме того, запрещены поставки оборудования для железных дорог и трамвайных путей и дизель-электрические локомотивы. Также запрещено само военно-техническое сотрудничество с РФ. В конце 2015-го года Кабинет министров запретил "Нафтогазу" закупать газ в России, что вылилось при вспыхнувшей недавно новой "газовой войне" с "Газпромом" в акцию "прикрути". Между Украиной и Россией с 2015 года также прекращено авиасообщение.

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Наряду с этим, против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков введены санкции. С 2016 года на территории Украины запрещена деятельность российских платежных систем.

В Украине есть запрет на ввоз книг из РФ. Уже третий год запрещен показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года. Вето есть и на российские соцсети. В частности, запрещен доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.