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    Кличко возглавил престижный рейтинг

    (обновлено: )5003
    Авторы рейтинга перечислили направления, по которым Киев занял лидирующие позиции среди других городов Украины. Лидером рейтинга по итогам года стал мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко занял первое место в рейтинге мэров Украины, опубликованном в журнале "Деловая столица".

    "Лидером рейтинга по итогам года стал мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко. Суммарно по двадцати критериям он набрал 88,5 балла", – отмечается в сообщении.

    Авторы рейтинга перечислили направления, по которым Киев занял лидирующие позиции среди других городов Украины.

    "Столица абсолютно прогнозируемо заняла первое место по экспорту товаров, притоку прямых иностранных инвестиций, освоенным капитальным инвестициям и выполненным строительным работам (на душу населения). Также Киев вошел в двойку регионов с наибольшей общей площадью принятого в эксплуатацию жилья на тысячу жителей. Кроме того, в Киеве самая высокая среднемесячная зарплата (11135 грн)", – говорится в сообщении.

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