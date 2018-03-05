Кличко радуется снегу: большая проблема, но хорошее время для спорта

Фото Facebook Виталия Кличко

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко воспользовался выпавшим в столице снегом и отправился кататься кайте, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Друзья! Я снег ненавижу, но не всегда:))). Пока зима не хочет отступать, надо этим пользоваться, активно и спортивно проводя досуг! В воскресенье с экстремалами вырвался на пару часов в сноукайтингу. Так, Киев готовится к проведению весной финала Лиги Чемпионов УЕФА. Но наш город живет не только футболом. Столица — спортивный город, где есть немало сторонников даже такого вида спорта, как сноукайтинг. Снег — большая проблема для городских служб, но очень хорошо для сноукайта и других зимних видов спорта-:))). И возможностей для активного отдыха в Киеве сегодня много".

Фото Facebook Виталия Кличко Виталий Кличко занмается сноукайтингом

На одном из фото Кличко показывает на камеру язык.

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