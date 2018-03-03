Унесенные снегом. Киевляне сидят по домам и "благодарят" Кличко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Занесенные снегом

Первые дни весны в этом году украинцы встречают в снегу: занесенные снегом дороги и трассы, километровые пробки и тысячи аварий. Городам пришлось буквально откапывать себя из сугробов.

Невзирая на предупреждения синоптиков, коммунальные службы как всегда оказались не готовы к подобным погодным катаклизмам. Пешеходы перепрыгивали снежные сугробы, а водители тщетно пытались прорваться на свои рабочие места.

Досталось и жителям пригородов: добраться автотранспортом в Киев было крайне затруднительно. Запрет на въезд в столицу большегрузов несколько упростил ситуацию в самом городе, но скопление фур на въездах в Киев привело к образованию километровых пробок на основных магистралях.

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Ни пройти ни проехать

Из-за непрекращающихся эти дни снегопадов многие киевляне решили добираться на работу общественным транспортом или пешком. Тем, кому таки повезло проскочить на авто, столкнулись с другой проблемой. Припарковаться в городе оказалось очень сложно. И вовсе не оттого, что коммунальщики предупредили об эвакуации машин, мешающих уборке снега. А из-за того, что обочины оказались завалены огромными сугробами.

Многие киевляне жалуются, если дороги еще хоть как-то чистят эти дни, то тротуары превратились в сугробы.

"Прошлогодняя ситуация снова повторяется. Киев наступает на те же самые грабли — не готов к природным катаклизмам", — пишут гневно в соцсетях.

При этом некоторые отмечают, что дальше центра Киева снегоуборочные машины слабо доезжают.

Скриншот соцсетей

Скриншот соцсетей

Пользователь Ольга Трембовецкая писала:

"В городе продолжается бессмысленная и беспощадная битва водителей грейдеров, убирающих снег с проезжей части на тротуар, и дворников магазинов, кидающих снег обратно".

Скриншот соцсетей

Ольга Биленко с возмущением отмечала, что по тротуарам невозможно пройти с коляской:

"Почему у нас дороги не чистят вообще?!?!?! Нам срочно надо было на почту забрать посылку с лекарством. Ребенка оставить не с кем, пришлось одевать дождевик на коляску, и выйти….Это как 20 кругов вокруг озера сделать, коляска просто не едет. Почему тротуары не чистят? Для нас снег это новость? Мы в Африке живем, снег неожиданно выпал?".

Скриншот соцсетей

А снег идет…

На утро субботы, 3 марта, Украину снова заметает. Без электроснабжения по стране остаются 63 населенных пункта в 8 областях, а именно: в Николаевской – 14, в Запорожской – 10, Кировоградской – 10, Одесской – 9, в Черкасской – 7, Донецкой – 6, Днепропетровской – 4 и Черниговской – 3.

По данным "Укргидрометцентра", в связи со снегопадами и метелями, 3-4 марта в горах Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Не прекращался всю ночь и снегопад в столице. Синоптики прогнозируют, что за субботу выпадет до 20 сантиметров снега.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко ночью устроил в городе неожиданную инспекцию.

Как сообщают в мэрии, в ночь на субботу, 3 марта, Кличко проверил как коммунальные службы убирают город от снега. Он проехался по улицам столицы и без предупреждения заехал в несколько ДЭУ. В частности, проверил как работают ночью в Оболонском, Подольском и Печерском дорожно-эксплуатационных управлениях. По его словам, ситуация на дорогах столицы — контролируемая.

"Пока продолжается сильный снегопад, в первую очередь мы убираем ключевые автомагистрали и улицы, чтобы движение по городу не остановилось. После этого переходим в межквартальные проезды и к расчистке тротуаров", — подчеркнул мэр столицы.

Сообщается, что для преодоления последствий снегопадов в Киеве подготовили около 700 единиц техники.

Также в мэрии уверяют, что снег убирают по всему городу, и публикуют онлайн-карту работы снегоуборочной техники.

В "Укравтодоре" сообщили, что по состоянию на 8:00 3 марта движение автомобильного транспорта по дорогам Украины обеспечено.

Уборка снега в Киеве

Для расчистки дорог временно ограничено движение крупногабаритного транспорта в Киевской области на подъездах к г.. Киев (М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, М-03 Киев-Харьков-Довжанский, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев Чоп, М-07 Киев-Ковель-Ягодин) и для всех видов транспорта в Николаевской области (Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев). В самом Киеве тоже ограничено движение грузовиков.

К расчистке дорог и буксировки транспортных средств привлечено 1 тыс. 734 ед. техники и 2 тыс. 917 человек.

В самом Киеве тоже ограничено движение грузовиков. Аэропорты и морские торговые порты пока работают в штатном режиме.

В связи со сложными погодными условиями в Киеве введено оперативное положение № 2 — курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта.

А Кличко собирается в Канны и Ниццу

Пока киевляне, как всегда, делятся гневными отзывами по поводу уборки снега, мэр столицы Виталий Кличко и семь чиновников КГГА собираются ехать в Канны и Ниццу для участия в международной выставке в сфере недвижимости MIPIM. Командировка продлится 4 дня — с 12 по 15 марта.

В связи с этим некоторые отмечают схожесть нынешней погодной ситуации в столице с весной 2013 года. Тогда киевляне тоже критиковали тогдашнего мэра Александра Попова из-за уборки снега.

Напомним, 22 марта 2013 года за сутки в Киеве выпала месячная норма снега — 40 миллионов тонн, а в столице было объявлено чрезвычайное положение. Из-за распоряжения Попова о запрете въезда в Киев крупногабаритного транспорта, главная магистраль Украины, международная трасса Киев-Чоп, оказалась парализована 70-километровыми пробками. На выезде из столицы скопились не только грузовики, но и легковушки, автобусы и маршрутки. Люди застряли в снежном плену без горючего, с разряженными телефонами, без воды и пищи.

Киевляне критиковали Попова, создавали свои "отряды" и самостоятельно помогали доставать машины с завалов снега, перевозили людей в разные точки города и очищали снег с дорог.

Как писали СМИ, Попов с женой во время снежного коллапса в Киеве 22 марта находился в Вене в командировке.

По материалам из открытых источников интернет.