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    Киев

    Пока Кличко катается на кайте, Киев остановился в 9-балльных пробках

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    Украина остановилась в снежных заносах (280)

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    Столкновения автомобилей в районе площади Победы, Набережной, метро "Лукьяновская" и на съезд с Гаванского моста привели к заторам в Киеве. Ситуацию осложняет отсутствие мест для парковки в центре столицы.
    Уборка снега в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. К середине дня в понедельник в Киеве уровень дорожных заторов достиг 9 баллов, парализовано движение на центральных улицах столицы.

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    К пробкам привела серия аварий в центре Киева, а также сложности с парковкой — обочины дорог завалены снегом, убранным с проезжей части. Во многих местах из 2-3 полос дороги свободны для проезда только одна.

    Сервис Яндекс. Пробки
    Карта заторов в Киеве 5 марта

    На 15.00 движение было затруднено на бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов, проспектах Победы, Николая Бажана, Ватутина и в Подольском районе. Медленно транспорт движется по Московскому мосту и мосту Патона.

    Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко воспользовался большим количеством снега и заморозками, чтобы позаниматься сноукайтингом. "Снег — большая проблема для городских служб, но очень хорошо для зимних видов спорта", — написал городской голова в Facebook.

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