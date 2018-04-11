Участники ЧМ-2018: сборная Португалии

Двадцать лет без чемпионатов мира, двойное поражение на домашнем первенстве от греков и травма Криштиану Роналду в важнейшем для команды матче. Вашему вниманию история сборной Португалии по футболу. Sputnik Как менялись талисманы чемпионатов мира

Одна из лучших команд планеты — сборная Португалии, — как это ни странно звучит, довольно поздно стала играть на высоком уровне. Несмотря на то, что Португальская футбольная федерация была основана еще в 1914 году, а с 1923 года является членом ФИФА, пробиться в элиту португальцы смогли только в 60-х годах прошлого века.

Впервые "европейские бразильцы" попали в финальную часть чемпионатов мира только в 1966 году, когда первенство проходило на родине футбола в Англии. "Команда избранных", как еще называют национальную сборную Португалии, сразу же произвела фурор. На групповой стадии новичками мундиалей были разгромлены бразильцы, венгры и болгары. Причем во всех трех играх группового этапа, команда, ведомая легендарным Эйсебио, отвешивала соперникам по три мяча, пропустив при этом лишь дважды — по разу от сборных Бразилии и Венгрии.

После очень результативного матча против сборной КНДР, в котором "Команда избранных" забила пять мячей, пропустив три, португальцы вышли на хозяев турнира — англичан. На этом футбольное везение у новичков закончилось. Португальцы проиграли будущим чемпионам мира со счетом 1:2 и довольствовались лишь игрой за третье место. В матче за бронзу им предстояло встретиться с весьма грозной на тот момент командой Советского Союза. Закончившийся вничью 1:1 первый тайм и равная игра команд в тайме втором предвещали дополнительное время. Но на 89-й минуте португальский форвард Жозе Торриш "хоронит" мечту команды Советов о третьем месте. Португальцы, впервые попавшие на чемпионат мира, становятся третьими, а их нападающий Эйсебио оказывается лучшим бомбардиром первенства и лучшим игроком чемпионата.

Фото Владимир Радионов Легендарный португальский футболист мозамбикского происхождения Эйсебио поздравляет легендарного советского голкипера Льва Яшина с 60-летием

После такого головокружительного начала сборная Португалии на двадцать лет пропала из финальных стадий чемпионатов мира. Самым существенным достижением в эти годы стало первенство Европы 1984 года во Франции. "Команда избранных" дошла до полуфинала, где сразилась с хозяевами и будущими триумфаторами турнира — сборной Франции. Без финала португальцев тогда оставил лучший французский футболист XX века по версии издания France Football — Мишель Платини, забивший победный гол на 119-й минуте, уже в дополнительное время. В итоге португальцы разделили третье место с датчанами, которые в полуфинале уступили испанцам.Возвращение в футбольную элиту для национальной команды Португалии состоялось в 1986 году на чемпионате мира в Мексике. Впрочем, турнир не стал для "Команды избранных" столь же прорывным, как первенство 1966 года. На групповом этапе португальцы смогли с минимальным счетом 1:0 одолеть англичан, но затем с таким же счетом уступили полякам и крупно проиграли марокканцам — 1:3. В итоге — последнее место в группе и бесславное возвращение домой.

И снова многолетнее затишье — после мундиаля в Мексике португальцы не попадали в финальные стадии чемпионатов мира 16 лет, пока не пробились на первенство планеты в Южной Корее и Японии в 2002 году. При этом португальские юноши выиграли чемпионаты мира среди молодежных команд в 1989 и 1991 годах. То поколение впоследствии назовут "золотым". Именно тогда мир узнал такие имена, как Луиш Фигу, Руй Кошта, Фернандо Коуту, Витор Баия. Из достижений того периода — бронза чемпионата Европы 2000 года, который проходил сразу в двух странах — Бельгии и Нидерландах.

Фото Виталий Белоусов Португальские болельщики ждут от своей команды повторения чуда – после покорившегося чемпионата Европы им нужен Кубок мира.

Звезда "Команды избранных" вновь взошла на домашнем для Португалии чемпионате Европы в 2004 году. В первом же матче хозяева турнира уступают сборной Греции под руководством Отто Рехагеля со счетом 1:2. Это была единственная осечка "европейских бразильцев" до финального матча, в котором, по иронии судьбы, португальцам вновь противостояли греки. "Антифутбол", весь турнир демонстрируемый греческим "Пиратским кораблем", все-таки взял верх над блистательной игрой португальцев. На 57-й минуте, после подачи углового, Ангелос Харистеас отправил головой мяч в ворота португальцев. До конца игры счет не изменился. В итоге португальцы дважды за домашний турнир проиграли грекам. Примечательно, что чемпионы Европы, греческие футболисты, за весь турнир уступили только одной команде — сборной России.

Первенство мира 2010 года не принесло португальцам славы. Выйдя из группы, в которую помимо "Команды избранных" попали сборные Бразилии, Кот-д'Ивуара и КНДР, национальная команда Португалии сразилась с испанцами. Матч 1/8 финала закончила минимальной победой "Красной фурии". Криштиану Роналду и компания отправились домой, а сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира.

Спустя два года испанцы вновь остановили сборную Португалии — на этот раз в полуфинале на чемпионате Европы, который проходил в Польше и на Украине. После нулевой ничьей в основное и дополнительное время испанцы оказались хладнокровнее в серии пенальти.

Мундиаль 2014 года в ЮАР стал для "Команды избранных" провальным. Будучи посеянными в одну группу со сборными Германии, Ганы и США, португальцы с разгромным счетом 0:4 уступили "Бундесманшафт", скатали ничью 2:2 с американцами, а с результатом 2:1 одолели ганцев. В итоге — третье место и билеты домой.

Победный для португальцев чемпионат Европы 2016 года во Франции начинался для "европейских бразильцев" весьма неудачно. Ничья 1:1 с открытием турнира — исландцами, нулевая ничья с Австрией и результативная ничья 3:3 с Венгрией, поставили сборную Португалии на третье место в таблице. Но в том чемпионате на выход в следующий круг могли рассчитывать и команды, занявшие предпоследнее место с конца. В итоге из-за лучшей разницы мячей "Команда избранных" в 1/8 финала выходит на хорватов, которых и обыгрывает с минимальным счетом. Далее в четвертьфинале по пенальти обыграна сборная Польши, а в полуфинале уверенно повержена сборная Уэльса.

Фото Владимир Песня Даже получив травму, не позволившую Криштиану Роналду продолжить матч, капитан сборной Португалии помогал как мог своим товарищам с кромки поля.

В финале национальной команде Португалии противостояли двукратные чемпионы Европы, экс-чемпионы мира, двукратные обладатели Кубка Конфедерации и бывшие олимпийские чемпионы — сборная Франции. Матч с самого начал развивался для португальцев трагически. Уже в начале первого тайма травму получает капитан "Команды избранных" Криштиану Роналду. Медики смогли вернуть Ронни на поле, но хватило его лишь на несколько минут — лидер португальцев отдал капитанскую повязку Нани и со слезами на глазах, лежа на носилках, покинул поле. Впрочем, потеря главной звезды не сломила португальцев. Они смогли сдержать атакующий порыв французов и свести основное время матча к нулевой ничьей. А вот дополнительное время подстегнуло португальцев. Они стали больше атаковать, переместив игру на французскую половину поля. Этому способствовал и активный подсказ травмированного Роналду с кромки поля. В итоге на 109-й минуте Эдер из-за пределов штрафной вколотил мяч в правый от голкипера сборной Франции угол. "Европейские бразильцы" впервые в своей истории стали чемпионами Европы.

Фото Григорий Сысоев Криштиану Роналду и сборная Португалии по футболу впервые в своей истории выиграли чемпионат Европы, обыграв в финале сборную Франции.

На чемпионате мира в России сборная Португалии сыграет в одной группе со своими давними соперниками — сборной Испании, а также национальными командами Марокко и Ирана. В бой "Команду избранных" вновь поведет Криштиану Роналду.