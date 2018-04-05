Как менялись талисманы чемпионатов мира

Символом Чемпионата мира по футболу 2018 года был выбран волк Забивака. Волчонок с мячом был нарисован студентом-дизайнером Екатериной Бочаровой. Цвета его формы совпадают с цветовой гаммой хозяев ЧМ-2018 — сборной России.
Символ ЧМ-2018 волк Забивака
Первый в истории мундиалей талисман был разработан в 1966 году: им стал лет Вилли, который представлял мировое первенство в Англии.
За ним последовали мексиканский Хуанито (1970 год), немецкие символы Тип и Топ (1974), аргентинский Гаучито (1978) и другие.
Оргкомитет "Россия-2018" | Перейти в фотобанк
Презентация талисмана ЧМ-2018 по футболу
В 2014 году символом чемпионата мира в Бразилии стал броненосец Фулеко.
Инфографика. Участники и расписание Чемпионата мира 2018 года: все группы