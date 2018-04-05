Как менялись талисманы чемпионатов мира

Символом Чемпионата мира по футболу 2018 года был выбран волк Забивака. Волчонок с мячом был нарисован студентом-дизайнером Екатериной Бочаровой. Цвета его формы совпадают с цветовой гаммой хозяев ЧМ-2018 — сборной России.

Фото Twitter FIFA World Cup Символ ЧМ-2018 волк Забивака

Первый в истории мундиалей талисман был разработан в 1966 году: им стал лет Вилли, который представлял мировое первенство в Англии.

За ним последовали мексиканский Хуанито (1970 год), немецкие символы Тип и Топ (1974), аргентинский Гаучито (1978) и другие.

В 2014 году символом чемпионата мира в Бразилии стал броненосец Фулеко.

Инфографика. Участники и расписание Чемпионата мира 2018 года: все группы