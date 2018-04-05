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    Как менялись талисманы чемпионатов мира

    (обновлено: )11
    В инфографике представлена история создания талисманов для футбольных чемпионатов мира. Первый талисман был представлен англичанами в 1966 году, которые избрали льва как символ Британии.
    Как менялись талисманы чемпионатов мира
    Sputnik

    Символом Чемпионата мира по футболу 2018 года был выбран волк Забивака. Волчонок с мячом был нарисован студентом-дизайнером Екатериной Бочаровой. Цвета его формы совпадают с цветовой гаммой хозяев ЧМ-2018 — сборной России.

    Фото Twitter FIFA World Cup
    Символ ЧМ-2018 волк Забивака

    Первый в истории мундиалей талисман был разработан в 1966 году: им стал лет Вилли, который представлял мировое первенство в Англии.

    За ним последовали мексиканский Хуанито (1970 год), немецкие символы Тип и Топ (1974), аргентинский Гаучито (1978) и другие.

    Оргкомитет "Россия-2018" | Перейти в фотобанк
    Презентация талисмана ЧМ-2018 по футболу

    В 2014 году символом чемпионата мира в Бразилии стал броненосец Фулеко.

    Инфографика. Участники и расписание Чемпионата мира 2018 года: все группы

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