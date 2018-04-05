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    Участники ЧМ-2018: сборная Колумбии

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    Сборная Колумбии завоевала путевку на чемпионат мира по футболу в России с четвертого места. Команда играет под руководством Хосе Пекермана, возглавлявшего на ЧМ 2006 в Германии сборную своей родной страны — Аргентины.
    Сборная Колумбии по футболу
    Фото fifa.com

    Сборная Колумбии завоевала путевку на чемпионат мира по футболу в России с четвертого места.

    Презентация талисмана ЧМ-2018 по футболу
    Оргкомитет "Россия-2018" | Перейти в фотобанк
    Волк Забивака - талисман ЧМ-2018 по футболу в России

    Сборная играет под руководством Хосе Пекермана, возглавлявшего на ЧМ 2006 в Германии сборную своей родной страны — Аргентины. Колумбийцы, победители Кубка Америки 2001, начали заявлять о себе как о сильной сборной лишь в последнее время. Неслучайно лучшим показателем команды Хосе Пекермана является выход в четвертьфинал на ЧМ 2014. А российские болельщики могут готовиться к приезду Радамеля Фалькао, Хамеса Родригеса и Давида Оспины.

    Золотой период

    В конце 40-х годов ХХ века между ФИФА и Лигой "Димайор", ответственной за футбол в Колумбии, произошел конфликт из-за оплаты трансферов зарубежным клубам. В итоге Колумбия покинула Международную федерацию футбола, а в стране началась так называемая эпоха Эльдорадо.

    Колумбийские клубы воспользовались забастовкой футболистов в Аргентине и начали перекупать игроков. Первым в Колумбию по приглашению хозяина клуба "Мильонариос" из Боготы переехал форвард Адольфо Альфредо Педернера по прозвищу Маэстро. Его примеру последовали и другие ведущие игроки Южной Америки. В результате Колумбийский чемпионат стал сильнейшим на континенте и едва ли не лучшим в мире.

    "Эпоха Эльдорадо" продлилась пять лет, и весьма логично, что основные дивиденды получил организовавший ее клуб "Мильонариос", четырежды становившийся чемпионом страны.

    Los Cafeteros на ЧМ

    Все участники Чемпионата мира по футболу 2018 года
    ФИФА
    Участники и расписание Чемпионата мира 2018 года: все группы

    Впервые попробовать свои силы на главном первенстве планеты сборная Колумбии смогла только в 1962 году в Чили.

    За два года до первенства в Чили произошло разрушительное землетрясение (9,5 баллов), и проведение турнира стояло под вопросом. Но президент Чилийской федерации футбола Диттборн попросил оставить стране чемпионат мира. "У нас и так ничего не осталось!" — сказал он. И умер  за месяц до старта мундиаля. Стадиону, на котором проходил матч открытия Уругвай — Колумбия, присвоили имя Диттборна. Счет той встречи — 1:2.

    Следующий матч Los Cafeteros играли со сборной СССР. Встреча оказалась обильной на голы (4:4), самый красивый из которых, бесспорно, принадлежит колумбийцам.

    Полузащитник сборной Колумбии Маркос Колль впервые в истории чемпионатов мира забил прямым ударом с углового, поразив ворота голкипера сборной СССР Льва Яшина. После этого удара болельщики и спортивные комментаторы наградили Маркоса прозвищем "Эль Олимпико".

    Колль провел за сборную Колумбии 11 матчей и забил пять голов, поиграл два десятка лет в родном чемпионате, а также в Аргентине и Мексике. 5 июня 2017 года Маркос "Эль Олимпико" Колль ушел из жизни.

    А в 1962-м, потерпев разгромное поражение от национальной команды Югославии — 0:5, колумбийцы все-таки покинули турнир.

    Следующий ЧМ, в котором участвовала сборная Колумбии, — мундиаль 1990-го в Италии. Los Cafeteros, занявшие в группе третье место, через стыковые матчи смогли пройти дальше, но в 1/8 уступили Камеруну.

    На чемпионате мира в США в 1994 году сборная Колумбии, которую король футбола Пеле назвал фаворитом турнира, на групповом этапе со счетом 3:1 уступила румынам, в составе которых играл легендарный Георге Хаджи. Затем со счетом 1:2 уступила сборной США. А под занавес колумбийцы все-таки смогли обыграть швейцарцев, отвесив им два безответных гола. Но в итоге заняли последнее место в группе.

    Фото fifa.com
    Болельщик сборной Колумбии

    После чемпионата в Медельине был расстрелян защитник сборной Колумбии Андреас Эскобар, срезавший мяч в свои ворота в матче со сборной США.

    На мундиале во Франции в 1998 году Los Cafeteros смогли обыграть Тунис, но проиграли англичанам и румынам, опять не выйдя из группы.

    А вот уже на Кубке мира в Бразилии в 2014 году колумбийцы вышли из группы с первого места. Хотя стоит отметить, что противостояли им не гранды мирового футбола, а сборные Греции, Кот-д'Ивуара и Японии. В 1/8 финала сборная Колумбии оставила не у дел своих соседей по континенту — национальную команду Уругвая и лишь в четвертьфинале уступила хозяевам первенства бразильцам.

    Фото Sputnik, Мария Плотникова
    Хамес Родригес, Халк и Карлос Санчес

    Футболист сборной Колумбии Хамес Родригес стал обладателем "Золотой бутсы", забив больше всех мячей на турнире. Родригес не ушел без гола ни в одной из пяти проведенных игр чемпионата мира, забив в них шесть голов, что стало третьим результатом в истории соревнований после француза Жюста Фонтена (13 голов в шести матчах на ЧМ-1958) и бразильца Жаирзиньо (семь голов в шести матчах на ЧМ-1970).

    Сборная Колумбии на чемпионате мира 2018 в России сыграет с командами Польши, Сенегала и Японии.

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