Участники ЧМ-2018: сборная Аргентины

Фото Sputnik, Рамиль Ситдиков

Сборная Аргентины по футболу — двукратный чемпион мира, двукратный победитель Олимпийских игр и 14-кратный обладатель Кубка Америки. Команда к марту планирует определиться с окончательным составом на чемпионат мира 2018 года, заявил главный тренер команды Хорхе Сампаоли.

История успеха "Альбиселесте"

Свой первый международный матч аргентинцы провели против сборной Уругвая за десять лет до того, как Ассоциация футбола Аргентины стала членом ФИФА — 20 июля 1902 года. Тогда же "бело-голубые" одержали и свою первую победу — 6:0.

А чемпионами мира "сине-голубые" стали на домашнем ЧМ-1978 года, одолев в финале в дополнительное время сборную Нидерландов со счетом 3:1. Лучшим бомбардиром чемпионата тогда был назван нападающий Марио Альберто Кемпес, забивший ворота соперников 6 мячей.

Первый гол Марадоны

Во второй раз победителем мундиаля национальная сборная Аргентины, которую поклонники называют "Альбиселесте", стала в 1986 году в Мексике, победив в финальном матче со счетом 3:2 сборную Германии.

Но ЧМ-1986 запомнился не только этим триумфом. В четвертьфинале сборная Аргентины встретилась со сборной Англии, одержав победу со счетом 2:1. Всего за четыре года до этого события две страны сошлись на поле боя за Фолклендские острова. Матч на стадионе "Ацтек" сопровождался столкновениями болельщиков. Но основным событием стал первый гол Диего Марадоны.

На 51-й минуте матча мяч отскочил от ноги английского защитника Стива Ходжа и по высокой траектории начал падать в штрафную, ему навстречу бросился голкипер англичан Питер Шилтон и Марадона. Несмотря на то, что Диего уступал Шилтону в росте порядка 20 сантиметров, он сумел подпрыгнуть выше и ударить по мячу левой рукой. Мяч влетел в ворота, и судья, не заметив нарушения, засчитал гол.

Позже, сам Марадона назвал свою игру рукой "рукой Бога", а болельщики присвоили Диего титул "Микеланджело футбола". Спустя много лет аргентинский форвард извинился перед англичанами за игру рукой.

В том матче Марадона на "Ацтеке" забил еще один гол, причем всего через три минуты после первого и уже по всем правилам, обыграв шестерых игроков "трех львов", в том числе и вратаря Шилтона.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018

Перед началом чемпионата мира 2002 года по итогам интернет-голосования второй гол Марадоны в матче Аргентина — Англия был признан лучшим в истории футбола.

Преемник Марадоны

Лионель Месси впервые надел футболку сборной Аргентины в товарищеском матче против команды Венгрии 17 августа 2005 года. Он тогда вышел на замену, но был удален через 47 секунд за агрессивное поведение. 3 сентября 2005 года сыграл первый официальный матч в составе сборной Аргентины — против команды Парагвая в рамках отбора на чемпионат мира 2006 года, а первый гол забил в товарищеской игре в ворота хорватов.

REUTERS Ruben Sprich Лионель Месси получил "Золотой мяч" ФИФА

В составе сборной Аргентины Месси стал олимпийским чемпионом (2008 год) и победителем молодежного чемпионата мира (2005). В 2014 году сборная Аргентины, ведомая капитаном Месси, завоевала серебряные медали чемпионата мира в Бразилии, а Месси был признан лучшим игроком турнира.

Фото Sputnik, Григорий Сысоев Игроки сборной Аргентины Лионель Месси, Николас Отаменди, Херман Песселья и Серхио Агуэро

После поражения в финале Кубка Америки в июне 2016 года Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, но уже в августе футболист заявил о возвращении в национальную команду.

В мире, помимо сборной Аргентины, есть еще только две национальные команды, которые выигрывали все турниры, проходящие под эгидой ФИФА: Олимпийские игры, Кубок конфедераций и, конечно же, чемпионат мира, — сборные Бразилии и Франции.