Участники ЧМ-2018 - сборная Исландии

Фото Sputnik, Владимир Песня

Исландия заняла первое место в группе I, опередив команды Хорватии, Турции и Украины. Исландцы впервые попали на чемпионат мира.

Интересные факты про сборную Исландии ФИФА Участники и расписание Чемпионата мира 2018 года: все группы

Сборная Исландии входит в тройку стран — участниц Чемпионата мира 2018, за которые выступает больше всего футболистов из зарубежных чемпионатов (100%).

При этом Исландия стала самой маленькой страной, чья сборная когда-либо выходила в финальную часть Чемпионата мира FIFA. Население Исландии составляет 334 тысячи человек. До этого момента рекорд принадлежал сборной Тринидада и Тобаго, сыгравшей на чемпионате мира в 2006 году (население — 1,3 миллиона человек).

Первый чемпионат страны был проведен в 1912 году — победителем стал столичный клуб "Рейкьявик", основанный еще в конце позапрошлого века.

Болельщики и спортивные комментаторы называют сборную Исландии "наши парни" (Strákarnir okkar — по-исландски).

Игроки Эйдур и Арноур Гудьонсен помогли своей команде войти в мировую историю футбола в 1996 году. По ходу матча с командой Эстонии Эйдур заменил на поле Арноура. Это был первый международный поединок в истории, когда в составе команды играли отец и сын.

Исландский дебют

Выход на чемпионат мира 2018 в стране назвали самым большим событием в истории всего исландского спорта.

"Большое везение помогло футболистам сборной Исландии занять первое место в своей отборочной группе и впервые в спортивной истории напрямую выйти в финальную часть чемпионата мира", — убежден защитник Рагнар Сигурдссон.

Свое восхождение на мировые первенства "наши парни" начали в 2014 году в ходе отбора в финальную часть мундиаля в Бразилии. Но не смогли одолеть в стыковочных матчах хорватов.

Но уже через два года во Франции для северян пробил звездный час.

Состав команды стал излюбленным поводом для иронии комментаторов:

помощником главного тренера Ларса Лагербека был дантист Хеймир Халльгримссон;

голкипер Ханнес Халлдорссон режиссировал и монтировал клипы;

форвард Йон Дади Бодварссон на старте карьеры подрабатывал в порту.

Но уже в своем первом матче на турнире "наши парни" показали, что у них самые серьезные намерения, несмотря на то, чем им приходилось и приходится заниматься вне поля.

Фото Sputnik, Владимир Песня Игрок сборной Исландии Арон Эйнар Гуннарссон радуется победе в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

В первом тайме европейского первенства северяне сыграли вничью (1:1) с будущими чемпионами Европы португальцами. Затем с таким же счетом разошлись с венграми: причем, забив первыми, исландцы упустили шанс на победу в самом конце матча, но в компенсированное время вырвали викторию. Итогом стала 1/8 финала, где сборная Исландии вышла на англичан.

Сборная Исландии, в которую до начала первенства никто не верил, которая "на зубах" сражалась с соперниками, обыграла Англию и сенсационно добралась до четвертьфинала

Спустя четыре минуты после начала матча голкипер исландцев Ханнес Халлдорссон сбивает в штрафной площади полузащитника "Трех львов" Рахима Стерлинга. Судья назначает пенальти, и Уэйн Руни не оставляет исландцам ни единого шанса. Ответ исландцев был молниеносным: через две минуты защитник Рагнар Сигурдссон, ныне выступающий за российский клуб "Ростов", восстановил равновесие в счете. А еще спустя 12 минут случилось страшное — после удара нападающего сборной Исландии Колбейнна Сигторссона голкипер англичан Джо Харт не слишком твердо поставил руку, и мяч неспешно вкатился в его ворота. Больше в том матче забитых голов не было.

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Франции и Исландии стал самым посещаемым на турнире. Посмотреть на матч пришли 76 833 болельщика. Но "наши парни" уступили французам со счетом 5:2.

"На чемпионате Европы сборная Исландии показала, что, не являясь футбольной державой, можно достичь результата — на духе, на характере!" — отметил в интервью Sputnik легендарный футбольный тренер Валерий Газзаев.

"Вытащить четыре матча, что называется, на морально-волевых и влюбить в себя всю Европу — это дорогого стоит. Блестящая организация игры, подстраховка друг друга — вот что показала сборная Исландии на этом Евро. И самое главное — это воля к победе. Исландцы проигрывали как по ходу матча с Португалией, так и во встрече с Англией. Но тем не менее вырвали победу", — прокомментировал итоги ЧЕ-2016 спортивный обозреватель Олег Дмитриев.

Сборная Исландии запомнилась на первенстве Европы 2016 года не только своей игрой, но и своим боевым кличем. После удара барабана игроки и поддерживающие их болельщики вскидывают руки над головой, а затем в едином порыве с криком "Ху!" в них хлопают.

А спортивные комментаторы, перестав иронизировать над профессиями игроков, озаботились правилами произношения северных фамилий.

"В составе сборной Исландии главное — не ошибаться. Ханнеса Халльдоурссона не надо путать с Эмилем Хадльвредссоном. Не стоит также путать Рагнара Сигурдссона с однофамильцем Гильфи, а также с Колбейнном Сигторссоном", — давали они советы друг другу на ЧЕ-2016.

Забавно, что спустя два года исландский болельщик Сигурдфлордбрадсен пожаловался на Россию из-за размера и сложных названий городов.