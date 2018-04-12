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    Месси отметит день рождения под Москвой

    (обновлено: )9810
    По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, в Бронницах будет организовано большое мероприятие на центральной площадке фестиваля футбола.
    Лионель Месси. Архивное фото
    REUTERS Jason Reed

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси свой день рождения отметит в России, на чемпионате мира, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на министр физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшков.

    Смотрите также: Месси забил 600-й гол в профессиональном футболе

    Во время ЧМ-2018 сборная Аргентины расположится в Подмосковье.

    "Вместе с городским округом Бронницы мы хотим организовать большое мероприятие на центральной площадке фестиваля футбола. Мы хотим перевести все меню ресторанов на родные языки болельщиков, чтобы они почувствовали себя как дома", — отметил Терюшков.

    Ранее сообщалось, что Месси забил 600-й гол на профессиональном уровне.

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