Месси отметит день рождения под Москвой

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси свой день рождения отметит в России, на чемпионате мира, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на министр физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшков.

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Во время ЧМ-2018 сборная Аргентины расположится в Подмосковье.

"Вместе с городским округом Бронницы мы хотим организовать большое мероприятие на центральной площадке фестиваля футбола. Мы хотим перевести все меню ресторанов на родные языки болельщиков, чтобы они почувствовали себя как дома", — отметил Терюшков.

Ранее сообщалось, что Месси забил 600-й гол на профессиональном уровне.