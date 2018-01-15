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    Месси побил новый рекорд

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    Лионель Месси в матче 19-го тура чемпионата Испании поразил ворота "Реала Сосьедад" ударом со штрафного. Этим мячом он побил рекорд экс-игрока "Баварии" Герда Мюллера по числу мячей в одном из пяти европейских топ-чемпионатов за один клуб.
    Лионель Месси
    REUTERS Stringer/File photo

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд бывшего игрока мюнхенской "Баварии" Герда Мюллера по числу мячей в одном из пяти европейских топ-чемпионатов за один клуб.

    Эффектный голевой пас в исполнении Месси без бутсы. Видео
    Foot Dz Haka/Youtube
    Эффектный голевой пас в исполнении Месси без бутсы

    Аргентинец в воскресенье в матче 19-го тура чемпионата Испании поразил ворота "Реала Сосьедад" ударом со штрафного. Этот мяч стал для 30-летнего форварда 366-м в 401 игре в составе "Барселоны" в турнире. На счету Мюллера, который защищал цвета "Баварии" с 1964 по 1979 год, 365 голов в 427 матчах чемпионата Германии.

    Ранее в декабре Месси обошел Мюллера по голам за один клуб из европейских топ-лиг с учетом всех турниров, забив свой 526-й мяч за "сине-гранатовых".

    Месси, дебютировавший за основной состав "Барселоны" в 2004 году, в конце ноября заключил с клубом новый контракт, который действует до конца сезона-2020/21. Аргентинский форвард пять раз получал приз "Золотой мяч", четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании и является лучшим бомбардиром в истории клуба и турнира.

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