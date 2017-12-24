наверх
24.12.201704:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Эффектный голевой пас в исполнении Месси без бутсы

    (обновлено: )32
    Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сделал голевой пас в матче с мадридским "Реалом" без бутсы - он сделал результативную передачу на Алейкса Видаля.
    Foot Dz Haka/Youtube

    Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси побил рекорд экс-игрока мюнхенской "Баварии" Герда Мюллера по числу мячей за один клуб из европейских топ-чемпионатов.

    Смотрите также: Месси догнал Роналду: ему вручили четвертую "Золотую бутсу"

    В субботу аргентинец в матче 17-го тура чемпионата Испании поразил ворота мадридского "Реала" с пенальти и сделал счет 2:0. Этот мяч стал для него 526-м в составе "Барселоны" во всех турнирах. На счету Мюллера, который защищал цвета "Баварии" с 1964 по 1979 год, 525 голов.

    Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Барселоны".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана