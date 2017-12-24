Эффектный голевой пас в исполнении Месси без бутсы

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси побил рекорд экс-игрока мюнхенской "Баварии" Герда Мюллера по числу мячей за один клуб из европейских топ-чемпионатов.

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В субботу аргентинец в матче 17-го тура чемпионата Испании поразил ворота мадридского "Реала" с пенальти и сделал счет 2:0. Этот мяч стал для него 526-м в составе "Барселоны" во всех турнирах. На счету Мюллера, который защищал цвета "Баварии" с 1964 по 1979 год, 525 голов.

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Барселоны".