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    Спорт

    Месси и Сураес опубликовали фото для "тролинга" Роналду

    (обновлено: )20110
    Звезды "Барселоны" ответили своему извечному сопернику, опубликовав фотографию с шестью "Золотыми бутсами" после того, как Роналду показал пять "Золотых мячей".
    Месси и Суарез в окружении золотых бутс
    Фото Twitter 101 Greats Goals

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Форварды испанской "Барселоны" Лионель Месси и Луис Сураес сделали фотографию в окружении шести "Золотых бутс".

    У Месси четыре таких награды, у Суареса — две.

    Ранее нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который недавно получил "Золотой мяч", показал свою пятую награду болельщикам. Перед матчем "Реала" против "Севильи" все пять "Золотых мячей", выигранные португальцем в разные годы, вынесли на поле.

    Фото Instagram Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду со своими наградами "Золотой мяч"

    Теперь Месси и Суарес ответили ему шестью "Золотыми бутсами".

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