Месси и Сураес опубликовали фото для "тролинга" Роналду

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Форварды испанской "Барселоны" Лионель Месси и Луис Сураес сделали фотографию в окружении шести "Золотых бутс".

У Месси четыре таких награды, у Суареса — две.

Ранее нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который недавно получил "Золотой мяч", показал свою пятую награду болельщикам. Перед матчем "Реала" против "Севильи" все пять "Золотых мячей", выигранные португальцем в разные годы, вынесли на поле.

Фото Instagram Криштиану Роналду Криштиану Роналду со своими наградами "Золотой мяч"

Теперь Месси и Суарес ответили ему шестью "Золотыми бутсами".