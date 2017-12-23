Месси и Суарес усилят "Барселону" в матче чемпионата Испании с "Реалом"

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Лионель Месси и Луис Суарес сыграют с первых минут в нападении "Барселоны" в матче с мадридским "Реалом" в рамках 17-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщается в официальном микроблоге каталонского клуба в Twitter.

Игра состоится в субботу в Мадриде и начнется в 14:00 по киевскому времени.

Полностью состав "Барселоны" выглядит следующим образом: Марк-Андре тер Штеген (вратарь), Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Лионель Месси, Паулиньо, Жорди Альба, Серхи Роберто, Томас Вермален.

Ране форварды испанской "Барселоны" Лионель Месси и Луис Сураес сделали фотографию в окружении шести "Золотых бутс". У Месси четыре таких награды, у Суареса — две. Ранее нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который недавно получил "Золотой мяч", показал свою пятую награду болельщикам. Перед матчем "Реала" против "Севильи" все пять "Золотых мячей", выигранные португальцем в разные годы, вынесли на поле.