Федерацией футбола Киева займется САП

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. Экс-игрок сборной Украины и "Динамо" Владислав Ващук обратился в полицию и к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому с заявлением на руководство Федерации футбола Киева. Об этом экс-футболист сообщил на своей странице в Facebook.

"Я обратился в Шевченковское районное отделение Главного управления Нацполиции в Киеве с заявлением о совершении правонарушения, предусмотренного статьей 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – Ред.). Также обратился к вице-президенту ФФУ, замгенпрокурору Украины – руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры – Назару Холодницкому с просьбой пресечь антизаконную деятельность руководства ФФК, не допустить нарушения законодательства Украины и дать оценку происходящим коррупционным процессам в киевском футболе", – написал Ващук.

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В своем посте Ващук сообщает многочисленные подробности "работы" Федерации футбола Киева, которые могут свидетельствовать о коррупционной деятельности руководства: сбор по 50 гривен членских взносов с детских и юношеских команд, несмотря на выделение ФФУ 600 тысяч гривен на детский футбол, сбор страховых взносов "имени Старовойта" (первый вице-президент ФФК – Ред.) по решению ФФК, не прописанных уставами ФФУ и УЕФА. В сумме это миллионы гривен в год, на которые не оформлялись приходно-кассовые ордера.

"Пятьдесят гривен с человека. Вроде бы немного, но если посчитать, получается около 393 тысяч гривен", – пишет Ващук, добавляя, что каждый участник соревнований в Киеве раз в год должен делать кардиограмму только в определенном месте и у определенного кардиолога стоимостью 50 гривен. Это, по мнению футболиста, еще одно свидетельство коррупционной деятельности.

Также в посте Ващук упоминает празднование годовщины ФФК, под которое Исполком организации выпустил постановление про сбор дополнительных обязательных добровольных взносов с коллективных членов, в том числе с детских команд. По информации экс-футболиста "Динамо", собрали около 160 тысяч гривен.

Ващук подчеркивает, что руководство ФФК не меняется более 15 лет. По его подсчетам, только за 10 последних лет "из киевского футбола выжали более миллиона долларов" и ни один клуб за этот период не получил ни одного отчета о том, куда были потрачены собранные деньги.