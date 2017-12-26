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    Назван игрок, который обошел Месси в рейтинге бомбардиров Европы

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    Футболист лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн благодаря хет-трику обошел Месси на два мяча в рейтинге лучших бомбардиров Европы в 2017 году.
    Игрок сборной Англии Харри Кейн (слева) и игрок сборной России Василий Березуцкий.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Футболист лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн оформил хет-трик в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" и стал лучшим бомбардиром 2017 года среди игроков всех европейских чемпионатов с 56 голами в активе.

    Эффектный голевой пас в исполнении Месси без бутсы. Видео
    Foot Dz Haka/Youtube
    Эффектный голевой пас в исполнении Месси без бутсы

    Встреча "Тоттенхэм" — "Саутгемптон" прошла в Лондоне во вторник и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Кейн оформил дубль в первом тайме и забил еще один гол во второй половине игры.

    Благодаря хет-трику Кейн обошел в споре европейских бомбардиров аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, на счету которого 54 мяча. Так как чемпионат Испании ушел на рождественские каникулы, Месси уже не сможет догнать Кейна до конца 2017 года. В споре бомбардиров учитываются голы в официальных матчах клубов и сборных.

    Также форвард "Тоттенхэма" установил новый рекорд английской премьер-лиги по количеству голов за календарный год. На счету Кейна 39 мячей в 36 играх, он превзошел достижение Алана Ширера, который в 1995 году, выступая за "Блэкберн Роверс", забил 36 мячей в 42 матчах чемпионата.

    Кроме того, нападающий "шпор" и сборной Англии оформил восьмой хет-трик в 2017 году.

    Напомним, что футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2015/16.

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