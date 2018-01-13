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    СМИ выяснили, сколько Месси зарабатывает в "Барселоне"

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    По новому контракту Лионель Месси получает в год 71 миллион евро в качестве зарплаты и доходов за имиджевые права. Также аргентинцу полагается бонус в 63,5 миллиона евро за подписание нового контракта.
    Лионель Месси. Архивное фото
    REUTERS Stringer/File photo

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси зарабатывает в испанской "Барселоне" 104 миллиона евро в год до вычета налогов, сообщает L'Equipe со ссылкой на Mediapart.

    Футбольный мяч. Архивное фото
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    Отмечается, что по новому контракту Месси получает в год 71 миллион евро в качестве зарплаты и доходов за имиджевые права. Также аргентинцу полагается бонус в 63,5 миллиона евро за подписание нового контракта и 70 миллионов за лояльность, если он не покинет "Барселону" до окончания соглашения. Как сообщает французское издание, все цифры указаны до уплаты налогов.

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    Кроме этих гарантированных сумм, Месси получит 1,9 миллиона евро, если сыграет 60% матчей в сезоне, и 12 миллионов, если "Барселона" выиграет Лигу чемпионов.

    По данным издания, чистый доход игрока после уплаты налогов в Испании составляет порядка 50 миллионов евро в год.

    Месси в ноябре 2017 года продлил контракт с "Барселоной" до конца сезона-2020/21, сумма прописанных в соглашении отступных составляет 700 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что "Барселона" готова платить французскому нападающему Антуану Гризманну вторую по величине зарплату в клубе.

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