Украинцы, как оказалось, ждут политического мессию – социолог

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Этот год был тяжелым и плохим для государства. Так считает большинство опрошенных украинцев, а это 56%. Каждый третий украинец (36%) считает, что этот год был в чем-то тяжелым, а в чем-то и удачным. Однако есть и те, кто считает 2017 однозначно хорошим и удачным для Украины — правда, таких только 3% опрошенных. Такие результаты декабрьского социологического опроса компании Research & Branding Group.

В рамках проведения этого исследования социологи заметили тенденцию, что украинцы гораздо оптимистичнее оценивают уходящий год, для своей семьи, чем для страны. Так, большинство опрошенных – 54% — считают этот год для себя и своих семей в чем-то трудным, а в чем удачным. Однозначно тяжелым и плохим для себя и семьи назвали год треть украинцев – 31%. И каждый десятый украинец (13%) уверенно назвал 2017 удачным для своей семьи.

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Стоит добавить, что опрос компания Research & Branding Group проводила с 4 по 14 число этого месяца. Опрошено было почти 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Настроения украинцев в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович

(текст публикуется на языке оригинала)

Скажіть, ви проводили своє опитування серед українців щодо того, яким для них і для країни був цей рік?

— Ми, як група "Рейтинг", постійно проводимо дослідження. Звичайно, певні підсумки 2017 року ми також аналізували.

Наскільки відрізняються результати вашого дослідження від дослідження, яке ми озвучили?

— Тут не питання в тому, чи відрізняються соціологічні цифри наших колег з іншої компанії. Тут питання в тому, що ви навели два моменти. Перший: для держави все погано, а особисто для родини і для себе більш-менш добрий рік був. Так от, українці зазвичай відповідаючи на питання, в якому напрямку рухається країна, або ж як ви оцінюєте ситуацію в Україні, звичайно, озвучують фарби, як це називається, і кажуть, що все рухається неправильно, або ж вони незадоволені владою, або ще якісь помилки, або ж, наприклад, що ситуація є напруженою, дехто вважає її вибухонебезпечною. Але тим не менше, коли ми спускаємося на нижчий рівень і питаємо про ситуацію не в Україні, а в місті чи селі, де вони живуть, то вже ситуація значно краща. А коли ми питаємо про особисті питання респондента, життя його родини, то взагалі-то кажучи, ми ще й непогано живемо. І це вже респонденти відповідають більш-менш об'єктивно. Ми живемо краще навіть, ніж ми думаємо. І я не був би таким песимістом і не говорив би, що все в державі глухо і неправильно, насправді, українець живе більш-менш стабільно. Звичайно, певні коливання, особливо це стосується території, яка межує з лінією фронту, з війною, звичайно, там ситуація дещо більш напружена, більш тривожна, я би сказав, і люди менш впевнені в майбутньому. Але для всієї решти України, однозначно, не все так погано.

Цю стабільність українці ставлять в заслугу державі чи собі?

— Я ще раз кажу, ми повинні розділяти ставлення до ситуації в державі з особистим. Наприклад, коли ми про проблеми говоримо, то для держави найважливішою проблемою є війна. І, звичайно, економіка, і боротьба з корупцією. А коли ми питаємо, які особисто для вас, як для громадянина, як для людини проблеми є найважливішими, то ми стикаємося з зовсім іншим переліком. Це тарифи, ціни, низькі заробітки, а вони низькі завжди, бо скільки людині не дай грошей, вона завжди буде прагнути більше, тому треба розділяти на особисте і державне. Якщо ми говоримо про державу, то ми знаємо, що люди в цьому році можуть відзначити і відзначають в наших дослідженнях те, що покращення в державі відбувається в таких сферах, як ремонт доріг, підвищення пенсій, благоустрій в населених пунктах, тобто питання децентралізації, питання збільшення повноважень на місцях також помічається. А з точки зору матеріального, з точки зору того, чи збільшились кошти в кишенях українців, скажімо так, може, не збільшились, але намітилась певна стабільність.

Думки українців щодо підсумків року якось відрізняються від віку?

— Будь-які питання, насправді, мають різницю вікову, деякі – статеву. Звичайно, молодь оцінює і своє майбутнє, і своє теперішнє життя, і свої настрої значно краще і впевненіше, і веселіше, ніж старше покоління. Але середнє покоління, наприклад, більш озадачене вирішенням актуальних проблем сьогодення, забезпеченням власної сім’ї, підтримкою батьків, забезпечення майбутнього дітей. Тобто тут середнє покоління активно крутиться і їм насправді найважче, тому що завдяки їм у нас більш менш живуть і батьки, і є якесь майбутнє для дітей. Старше покоління, скоріше, оглядається в ті веселі часи, коли воно було молодим, коли їм було добре, коли вони були здорові і, звичайно, вони багато в чому ностальгують за СРСР. А але ця ностальгія так само пов’язана, скоріше, з питанням молодості власної, аніж за державою СРСР.

Як відрізняються думки і настрої українців залежно від регіону України?

— Якщо ми говоримо про загальну ситуацію в країні, то західна та центральна Україна оцінює її краще, ніж південна та східна. Але уже в цьому у нас закладений певний аспект влади, ставлення до влади і оцінюється якраз ставлення до влади. Якщо у нас південна та східна Україна колись підтримувала Януковича та Партію регіонів, то, звичайно, вона в меншій мірі прихильно ставиться до теперішньої влади. Натомість, якщо би ми брали рівень особистих проблем у респондентів, то не грає ролі, чи ти живеш на Заході, чи ти живеш на Півдні. Рівень матеріальних статків приблизно скрізь однаковий.

Чи відповідають дії та рішення політиків очікуванням громадян?

— Політиками в Україні взагалі мало задоволені і так завжди. Люди у нас обирають владу і на другий день починають її проклинати. Це я трошки утрирую, але так воно і є. Тому загалом ставлення до політиків, до ВР, до політичних партій є, в основному, негативним. Звичайно, українець багато в чому є патерналістом, людиною, яка сподівається на прихід якогось лідера, месії, політичної сили, яка візьме на себе зобов’язання і змінить десь ситуацію на краще. Оскільки політики, лідери, месії не так вже і можуть зробити це покращення вже сьогодні, тоді у нас є розчарування в політиці.

Хто, на думку українців, є таким месією на сьогодні?

— На сьогодні месії ще немає, але українець активно його шукає і весь час є високий запит на нових, молодих, незаплямованих і т.д. Але, знову ж таки, приходять вибори і українець голосує за наявний політичний спектр.

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Ранее руководитель департамента избирательных технологий агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук заявил, что соцопросы манипулируют политически неграмотными гражданами.

В свою очередь психолог Вадим Васютинский отметил, что соцопросы не влияют на мнение электората.