Украинцы, как оказалось, ждут политического мессию – социолог

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы
Этот год был тяжелым и плохим для государства. Так считает большинство опрошенных украинцев, а это 56%. Каждый третий украинец (36%) считает, что этот год был в чем-то тяжелым, а в чем-то и удачным. Однако есть и те, кто считает 2017 однозначно хорошим и удачным для Украины — правда, таких только 3% опрошенных. Такие результаты декабрьского социологического опроса компании Research & Branding Group.
В рамках проведения этого исследования социологи заметили тенденцию, что украинцы гораздо оптимистичнее оценивают уходящий год, для своей семьи, чем для страны. Так, большинство опрошенных – 54% — считают этот год для себя и своих семей в чем-то трудным, а в чем удачным. Однозначно тяжелым и плохим для себя и семьи назвали год треть украинцев – 31%. И каждый десятый украинец (13%) уверенно назвал 2017 удачным для своей семьи.
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Стоит добавить, что опрос компания Research & Branding Group проводила с 4 по 14 число этого месяца. Опрошено было почти 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
Настроения украинцев в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
(текст публикуется на языке оригинала)
Скажіть, ви проводили своє опитування серед українців щодо того, яким для них і для країни був цей рік?
— Ми, як група "Рейтинг", постійно проводимо дослідження. Звичайно, певні підсумки 2017 року ми також аналізували.
Наскільки відрізняються результати вашого дослідження від дослідження, яке ми озвучили?
— Тут не питання в тому, чи відрізняються соціологічні цифри наших колег з іншої компанії. Тут питання в тому, що ви навели два моменти. Перший: для держави все погано, а особисто для родини і для себе більш-менш добрий рік був. Так от, українці зазвичай відповідаючи на питання, в якому напрямку рухається країна, або ж як ви оцінюєте ситуацію в Україні, звичайно, озвучують фарби, як це називається, і кажуть, що все рухається неправильно, або ж вони незадоволені владою, або ще якісь помилки, або ж, наприклад, що ситуація є напруженою, дехто вважає її вибухонебезпечною. Але тим не менше, коли ми спускаємося на нижчий рівень і питаємо про ситуацію не в Україні, а в місті чи селі, де вони живуть, то вже ситуація значно краща. А коли ми питаємо про особисті питання респондента, життя його родини, то взагалі-то кажучи, ми ще й непогано живемо. І це вже респонденти відповідають більш-менш об'єктивно. Ми живемо краще навіть, ніж ми думаємо. І я не був би таким песимістом і не говорив би, що все в державі глухо і неправильно, насправді, українець живе більш-менш стабільно. Звичайно, певні коливання, особливо це стосується території, яка межує з лінією фронту, з війною, звичайно, там ситуація дещо більш напружена, більш тривожна, я би сказав, і люди менш впевнені в майбутньому. Але для всієї решти України, однозначно, не все так погано.
Цю стабільність українці ставлять в заслугу державі чи собі?
— Я ще раз кажу, ми повинні розділяти ставлення до ситуації в державі з особистим. Наприклад, коли ми про проблеми говоримо, то для держави найважливішою проблемою є війна. І, звичайно, економіка, і боротьба з корупцією. А коли ми питаємо, які особисто для вас, як для громадянина, як для людини проблеми є найважливішими, то ми стикаємося з зовсім іншим переліком. Це тарифи, ціни, низькі заробітки, а вони низькі завжди, бо скільки людині не дай грошей, вона завжди буде прагнути більше, тому треба розділяти на особисте і державне. Якщо ми говоримо про державу, то ми знаємо, що люди в цьому році можуть відзначити і відзначають в наших дослідженнях те, що покращення в державі відбувається в таких сферах, як ремонт доріг, підвищення пенсій, благоустрій в населених пунктах, тобто питання децентралізації, питання збільшення повноважень на місцях також помічається. А з точки зору матеріального, з точки зору того, чи збільшились кошти в кишенях українців, скажімо так, може, не збільшились, але намітилась певна стабільність.
Думки українців щодо підсумків року якось відрізняються від віку?
— Будь-які питання, насправді, мають різницю вікову, деякі – статеву. Звичайно, молодь оцінює і своє майбутнє, і своє теперішнє життя, і свої настрої значно краще і впевненіше, і веселіше, ніж старше покоління. Але середнє покоління, наприклад, більш озадачене вирішенням актуальних проблем сьогодення, забезпеченням власної сім’ї, підтримкою батьків, забезпечення майбутнього дітей. Тобто тут середнє покоління активно крутиться і їм насправді найважче, тому що завдяки їм у нас більш менш живуть і батьки, і є якесь майбутнє для дітей. Старше покоління, скоріше, оглядається в ті веселі часи, коли воно було молодим, коли їм було добре, коли вони були здорові і, звичайно, вони багато в чому ностальгують за СРСР. А але ця ностальгія так само пов’язана, скоріше, з питанням молодості власної, аніж за державою СРСР.
Як відрізняються думки і настрої українців залежно від регіону України?
— Якщо ми говоримо про загальну ситуацію в країні, то західна та центральна Україна оцінює її краще, ніж південна та східна. Але уже в цьому у нас закладений певний аспект влади, ставлення до влади і оцінюється якраз ставлення до влади. Якщо у нас південна та східна Україна колись підтримувала Януковича та Партію регіонів, то, звичайно, вона в меншій мірі прихильно ставиться до теперішньої влади. Натомість, якщо би ми брали рівень особистих проблем у респондентів, то не грає ролі, чи ти живеш на Заході, чи ти живеш на Півдні. Рівень матеріальних статків приблизно скрізь однаковий.
Чи відповідають дії та рішення політиків очікуванням громадян?
— Політиками в Україні взагалі мало задоволені і так завжди. Люди у нас обирають владу і на другий день починають її проклинати. Це я трошки утрирую, але так воно і є. Тому загалом ставлення до політиків, до ВР, до політичних партій є, в основному, негативним. Звичайно, українець багато в чому є патерналістом, людиною, яка сподівається на прихід якогось лідера, месії, політичної сили, яка візьме на себе зобов’язання і змінить десь ситуацію на краще. Оскільки політики, лідери, месії не так вже і можуть зробити це покращення вже сьогодні, тоді у нас є розчарування в політиці.
Хто, на думку українців, є таким месією на сьогодні?
— На сьогодні месії ще немає, але українець активно його шукає і весь час є високий запит на нових, молодих, незаплямованих і т.д. Але, знову ж таки, приходять вибори і українець голосує за наявний політичний спектр.
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Ранее руководитель департамента избирательных технологий агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук заявил, что соцопросы манипулируют политически неграмотными гражданами.
В свою очередь психолог Вадим Васютинский отметил, что соцопросы не влияют на мнение электората.