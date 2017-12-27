Более 70% украинцев считают курс страны неверным - опрос

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Более 70% украинцев уверены, что страна движется в неправильном направлении из-за продолжающегося конфликта в Донбассе, свидетельствуют обнародованные в среду данные социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Согласно результатам опроса, 73,6% украинцев указали, что Украина движется в неправильном направлении потому, что конфликт в Донбассе до сих пор продолжается.

Кроме того, опрошенные обосновали свое мнение и другими причинами: ростом цен и отсутствием повышения зарплат (49,9%), высоким уровнем коррупции (47%), неуверенностью в своем будущем (31,3%), ростом коммунальных тарифов (25,3%), правлением олигархов (22,3%), плохой медициной (20,2%). Кроме того, 8,2% украинцев считают неверным курс Киева на евроинтеграцию, по их мнению, нужно "возобновить дружбу" с Россией.

Вместе с тем главным показателем "правильного направления страны" для украинцев было бы прекращение боевых действий и установление мира в Донбассе (74,6%), экономический рост (49,8%), привлечение к уголовной ответственности коррупционеров (45,6%), а также повышение уровня жизни — зарплат, пенсий, стипендий (42,3%).

Основным доказательством движения Украины в правильном направлении граждане назвали получение безвизового режима с ЕС (76,3%), медленная, но реализация реформ (47,1%), усиление армии (32,9%), надбавки к пенсиям (29,2%), существование свободы слова (22,8%).

Общенациональное исследование проводилось с 15 по 19 декабря во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 2004 респондентов. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

Ранее сообщалось, что украинцы считают политиками года президента Петра Порошенко и экс-главу Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, предпочтения им отдали 10% и 7,3% соответственно.