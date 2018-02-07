Месси объявил имя третьего ребенка

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси опубликовал в своем Twitter откровенное видео беременного живота своей супруги Антонеллы Роккуццо, которая находится на седьмом месяце.

"Малыш Чиро", — подписал видео легенда футбола.

— Leo Messi (@messi10stats) 6 февраля 2018 г.

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Антонелла и Лионель уже воспитывают двоих сыновей.

Ранее сообщалось, что Месси побил рекорд бывшего игрока мюнхенской "Баварии" Герда Мюллера по числу мячей в одном из пяти европейских топ-чемпионатов за один клуб.

Месси, дебютировавший за основной состав "Барселоны" в 2004 году, в конце ноября заключил с клубом новый контракт, который действует до конца сезона-2020/21. Аргентинский форвард пять раз получал приз "Золотой мяч", четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании и является лучшим бомбардиром в истории клуба и турнира.