Участники ЧМ-2018: сборная Перу

Фото fpf.org.pe

Перу — страна, расположенная на западном побережье Южной Америки, в первую очередь известна тем, что здесь еще в XI-XVI веках существовала великая Империя инков. Существовала до тех пор, пока в первой половине XVI века испанский конкистадор Франсиско Писарро-и-Гонсалес не установил здесь испанскую власть. О футболе тогда и речи не было. Любимую игру миллионов принесли в Перу, конечно же, не испанцы, а британцы, а также сами перуанцы, возвращавшиеся из Англии.

Собственно в столице Перу Лиме, основанной, кстати, все тем же Франсиско Писарро, изначально был основан крикетный клуб, имевший также регбийное и футбольное отделения. Эти виды спорта, ставшие весьма популярными среди перуанской знати, успешно развивались несколько последующих десятилетий. Параллельно футбол осваивал и пролетариат, но не в Лиме, а в регионе Кальяо, где все те же британцы — моряки и портовые рабочие — играли между собой, да с туземцами.

Британцы впоследствии ушли, а футбол в Перу остался. Как осталось и соперничество между Кальяо и Лимой. Стоит ли говорить, что именно в Лиме был основан и первый перуанский футбольный клуб — "Альянса Лима", существующий по сей день и побеждавший в чемпионате страны аж 21 раз.

Фото Алексей Филиппов Игроку московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсону Фарфану не привыкать играть на российских стадионах

В 1922 году была создана Федерация перуанского футбола, которая в 1925 году вошла в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ). А сформированная в 1927-м национальная команда Перу в том же году сыграла свой первый матч. Для "Бело-красных", как еще называют перуанских сборников, первый блин оказался комом — в противостоянии с футболистами Уругвая они были разгромлены со счетом 0:4.

Тем не менее, начало 30-х годов прошлого столетия принято называть золотым периодом перуанского футбола. "Инки" приняли участие в первом чемпионате мира 1930 года в Уругвае, хотя и не вышли из группы. Уступив национальной команде Румынии со счетом 1:3 и проиграв хозяевам первенства сборной Уругвая 0:1, перуанцы покинули мундиаль.

Но поражения не сбили победный настрой "Бело-красных". Неплохое выступление на Олимпиаде 1936 года в фашистской Германии, победа на первых Боливарианских играх в 1938 году и первое место в чемпионате Южной Америки в 1939-м. А выдающихся игроков перуанской команды, таких как Хуан Вальдивьесо, Теодоро Фернандес и Карлос Алехандро Вильянуэва, стали называть Rodillo Negro. Считалось, что эта тройка, отличавшаяся инновационностью и эффективностью, — мощнейшая во всем мировом футболе.

Но взлет перуанского футбола был столь же стремительным, как и его падение. Уже в 40-х годах прошлого века "инки" покинули элиту мирового футбола. Многие связывают это падение с репрессиями властей страны в 40-50-х годах.

"Второе пришествие" национальной сборной Перу состоялось в 70-х годах прошлого столетия. На сей раз в бой "инков" вели форварды Уго Сотиль и Теофило Кубилья. Команда сумела пробиться на чемпионат мира 1970 года в Мексике и даже дойти до четвертьфинала первенства. Дорогу "Бело-красным" преградили будущие чемпионы мира бразильцы, обыгравшие перуанцев со счетом 4:2. Тем не менее, "Бело-красные" получили Премию честной игры — как команда, продемонстрировавшая лучшие аспекты Fair play.

В 1975 году национальная команда Перу во второй раз выиграла чемпионат Южной Америки, который к тому времени был переименован в Кубок Америки. А в 1978 году перуанцы вновь пробились на первенство планеты в Аргентине, где на групповом этапе одолели шотландцев (3:1), иранцев (4:1) и "скатали" нулевую ничью с голландцами. Выйдя во второй круг с первого места "инки", впрочем, были крупно биты сборной Бразилии (0:3), уступили полякам (0:1) и попали под "каток" аргентинцев — 0:6.

Чемпионат мира в Испании в 1982 году ознаменовал окончание второго золотого периода сборной Перу. Нулевая ничья с Камеруном, 1:1 с Италией и убийственный проигрыш полякам — 1:5 закрыли для "Бело-красных" второй тур мундиаля.

Не сумев квалифицироваться на чемпионат мира 1986 года в Мексике, перуанцы решили "перезапустить" сборную с помощью талантливой молодежи. Основой стали игроки старейшего клуба страны "Альянса Лима". В рамках первенства страны клуб отправился в город Пукальпа на матч с местным "Депортиво". На обратной дороге самолет с игроками команды, не долетев нескольких километров до аэропорта Лимы, разрушился и упал в море. Все пассажиры погибли, а пилот лайнера остался жив. Это случилось 8 декабря 1987 года. С тех пор "Инки" ни разу не смогли квалифицироваться в финальную часть чемпионатов мира.

Фото Александра Вильфа Группу С, в которую попала сборная Перу, нельзя назвать "группой смерти", но и легкой прогулки "Инкам" ждать не стоит

Новый подъем в сборной Перу начался после 2010 года. И хотя на первенства в ЮАР и Бразилию команда квалифицироваться не смогла, в июле 2013 года "Инки" установили рекорд — в рейтинге ФИФА они поднялись до 19-го места.

На чемпионате мира в России национальная команда Перу попала в одну группу со сборными из Франции, Австралии и Дании. "Проходной" такую компанию назвать никак нельзя. Тем интересней будет наблюдать — положит ли первенство мира в России начало новому золотому периоду "Инков", которые не участвовали в мундиалях более 30 лет.