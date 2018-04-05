Участники ЧМ-2018: сборная Ирана

Фото Sputnik, Максим Богодвид

"Персидские звезды", Princes of Persia (принцы Персии), Team Melli (Тим Мелли)… Как только не называют сборную Ирана, в активе которой три золота Кубка Азии (1968, 1972, 1976) и ни одного выхода в плей-офф чемпионатов мира. Правда, с каждого мундиаля, в котором принимал участие, Иран увозил хотя бы одно очко.

Считается, что первый футбольный матч в Персии был сыгран в 1898 году неподалеку от Исфахана — команда британцев противостояла команде армян.

В 1926 году из участников футбольных клубов Тегерана была составлена сборная команда, которой предстояла поездка в СССР. В Баку иранцы провели 7 матчей с местными командами, из которых лишь один раз им удалось сыграть вничью, а остальные шесть были проиграны. Ответный визит произошел через три года. И снова провал, после которого иранские власти на некоторое время к футболу "остыли".

Свой международный первый матч обновленная Team Mell сыграла в августе 1941 года с командой Индии, а первый официальный — через три дня со сборной Афганистана. Встреча закончилась со счетом 0:0.

В 1978 году на своем первом мундиале "принцы Персии" стали первыми среди азиатских команд, кто смог набрать очки в матчах финальной стадии чемпионата мира: тогда в Аргентине сборная Ирана сенсационно сыграла в ничью — 1:1 с шотландцами. Но, к сожалению болельщиков, проиграла голландцам (0:3) и перуанцам (1:4).

Через 20 лет Team Melli дождалась своей первой победы, которая оказалась не только спортивной, но и политической: жребий свел Иран в одну группу со сборной США, а отношения между странами всегда были напряженными.

Впрочем, противоборствующие стороны достаточно вели себя корректно, даже обменялись цветами перед матчем, не поддались на провокации журналистов на пресс-конференциях, а на футбольном поле швейцарский судья Урс Майер показал только три желтые карточки за всю игру. Игра закончилась победой "принцев Персии" со счетом 2:1.

Тем не менее, ни иранцы, ни американцы, выйти из группы не смогли, пропустив вперед сборные Германии и Югославии.

Впоследствии сборная Ирана еще дважды играла в финальных стадиях чемпионатов мира. В 2006 году "персидские звезды" смогли пробиться на чемпионат мира в Германию, где заработали всего одно очко в игре с Анголой.

По дороге на мундиаль-2014 сборная Ирана одержала победы в 10 из 16 игр в своей отборочной группе — больше побед только у США и Узбекистана (по 11 выигрышей). В Бразилии Team Melli дала бой сборной Аргентины — решающий и единственный гол в игре уже в добавленное время забил Лионель Месси. Свое традиционное очко персы заработали в матче с Нигерией.

Забавно, что в Бразилии "принцам Персии" запретили меняться футболками с соперниками: Федерация футбола Ирана в 2014-м закупила ограниченную партию экипировки и опасалась, что если ее раздавать всяким лионелям месси, то до конца турнира маек не хватит.

Ну и говоря об иранском футболе, нельзя не вспомнить гендерный скандал: в 2014 году четыре игрока женской сборной Ирана по футболу получили временную дисквалификацию после того, как они не прошли гендерные тесты, а в 2015 году мировые СМИ написали, что сразу 8 "принцесс Персии" оказались мужчинами, ожидающими операции по смене пола.

В Международной федерации футбола опровергли эту информацию, а представитель ФИФА в Иране врач Зохре Харатян объяснила, что некоторые футболистки ранее страдали заболеваниями, которые отразились на их внешнем виде.

Сухая серия азиатской сборной

Сборная Ирана на чемпионат мира 2018 года вышла досрочно, установив в отборе рекорд по количеству времени без пропущенных голов — 12 матчей подряд. Спортивные комментаторы посчитали, сухая серия "принцев Персии" составила 1108 минут.

Фото Sputnik, Владимир Астапкович Болельщик сборной Ирана по футболу

Жеребьевка чемпионата мира по футболу в России определила сборную Ирана в компанию таких грандов мирового футбола, как национальные команды Португалии и Испании, а также довольно крепкой сборной Марокко.