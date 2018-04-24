История мячей чемпионатов мира

Официальная история футбола насчитывает более 150 лет. И хотя игроков с 1860-х годов по-прежнему по 11 в каждой команде и размеры поля и ворот остались прежними, перемены все же происходили — и в правилах игры, и в форме участников матча. Но больше всего "досталось" мячу.

Издание Sputnik Eesti подготовило инфографику об истории мячей всех чемпионатов мира.

Инфографика: Участники и расписание Чемпионата мира 2018 года: все группы

На ЧМ-2018 в России будет использоваться мяч Telstar 18, который назван в честь легендарного мяча Adidas Telstar. Преемник 2018 года на 70 процентов изготовлен из экологического материала и состоит из шести панелей новой формы с длинными краями для улучшенного сцепления и управления мячом.

Инфографика. Как менялись талисманы чемпионатов мира