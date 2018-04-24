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    История мячей чемпионатов мира

    (обновлено: )11
    В инфографике представлена информация обо всех мячах чемпионатов мира. За 150 лет истории футбола этот важнейший элемент игры менялся чаще всего.
    История мячей чемпионатов мира по футболу
    Sputnik Eesti

    Официальная история футбола насчитывает более 150 лет. И хотя игроков с 1860-х годов по-прежнему по 11 в каждой команде и размеры поля и ворот остались прежними, перемены все же происходили — и в правилах игры, и в форме участников матча. Но больше всего "досталось" мячу.

    Издание Sputnik Eesti подготовило инфографику об истории мячей всех чемпионатов мира.

    Инфографика: Участники и расписание Чемпионата мира 2018 года: все группы

    На ЧМ-2018 в России будет использоваться мяч Telstar 18, который назван в честь легендарного мяча Adidas Telstar. Преемник 2018 года на 70 процентов изготовлен из экологического материала и состоит из шести панелей новой формы с длинными краями для улучшенного сцепления и управления мячом.

    Инфографика. Как менялись талисманы чемпионатов мира

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