Диего Форлан о "сюрпризах" ЧМ-2018

Из Китая нынешний игрок футбольного клуба "Китчи" и экс-звезда сборной Уругвая поделился со Sputnik Mundo ожиданиями от предстоящего Мундиаля в России.

"Мы говорим о мировой державе, обладающей необходимой инфраструктурой и экономикой для проведения чемпионата мира. Нас ждут великие сборные, и многие люди собираются посетить матчи, так что я думаю, что это будет очень хороший чемпионат мира", — сказал он.

Форлан, участник трех чемпионатов мира и лучший игрок ЧМ-2010 в ЮАР, отметил, что Россия как организатор имеет преимущество, поскольку ранее страна уже обладала частью необходимой инфраструктуры. Он также не сомневается в безопасности, которую способна обеспечить принимающая страна.

Кроме того, он отметил роль системы VAR (видео-ассистент рефери), которая будет впервые применена на ЧМ по футболу.

"Если такая технология используется в других видах спорта, почему бы ей не использоваться в футболе? Очевидно, что в этом спорте её сложнее применить, но я думаю, что эффект будет положительным", — сказал нападающий.

Россия-2018 будет незабываемым турниром, среди прочего, из-за возвращения Перу (последний раз перуанская сборная участвовала в Кубке мира в Испании 1982 года) и отсутствия таких сильных команд, как сборные Италии и Голландии. Форлан полагает, что эти "сюрпризы" связаны с тем, что в сегодняшнем футболе "нет истории, титулов ни имён, а только отдача и старание хорошо играть, а если результатов нет, то и происходят подобные вещи".

По словам нападающего, условия игры уравновесили футбол. В настоящее время отставание или превосходство команды подтверждается не только тем, что "написано на бумагах, но и реальными достижениями на поле, где иногда более слабая команда может обыграть ту, которая считается более сильной", — сказал он.

Это конкурентное равенство затрудняет выбор фаворита этого чемпионата мира. Форлан полагает, что сборные Германии, Бразилии и Испании находятся "на одну степень выше", чем остальные сборные, хотя он также считает, что Франция, Уругвай, Аргентина, Мексика и Бельгия являются отличными кандидатами.

Что касается сборной Уругвая, показавшей хорошие результаты в Корее-Японии-2002, ЮАР-2010 и Бразилии-2014, бомбардир полагает, что группа, в которой предстоит играть команде его страны "не сложная", но, в любом случае, "мы должны быть очень осторожны".

"Как молодые игроки, так и те, кто обладают большим опытом, находятся в хорошей форме, и мы надеемся на отличный результат на этом чемпионате мира. Самое главное сейчас — пройти группу, а дальше будет видно", — считает футболист.

При достижении этого прогресса в турнире, "нужно оценить, как складывается ситуация, потому что часто бывает, что ты фаворит, а в итоге проигрываешь". По его мнению, Уругвай не должен упускать это из виду, потому что "уровень команд становится ещё более схожим".

Уругвайские футбольные звезды, такие как Эдинсон Кавани ("Париж Сен-Жермен") и Луис Суарес ("Барселона"), "имеют большие шансы" стать лучшими игроками на ЧМ в России, полагает Форлан. Однако, по его словам, такое признание можно получить только непосредственно в самой игре, показав высокий уровень футбола.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Диего Мартин Форлан, Наталья Водянова и Роналдо

Говоря об уругвайском тренере Оскаре Вашингтоне Табаресе и его работе в сборной, он отметил "старание, ответственность и результаты" как "единое целое".

В марте 2015 года Диего Форлан, двукратный "лучший бомбардир", объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая.

"Важно было освободить место для молодежи и завершить этап", — сказал 38-летний нападающий.

В любом случае, Диего Форлан будет присутствовать на российских стадионах в качестве спортивного комментатора американского канала Telemundo. Он будет опираться на "свой опыт и знания".