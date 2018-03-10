Игра группы B, состоявшаяся в пятницу в городе Авейру, завершилась победой хозяев со счетом 6:0. В составе победителей четыре мяча забил Криштиану Роналду, по голу на свой счет записали Жуау Канселу и Андре Силва.
ЕС попросил Андорру изменить внешний вид евромонет, которые чеканятся в княжестве, и убрать с них образ Христа Вседержителя. В ЕС обосновали свою просьбу желанием соблюсти "принцип нейтральности в религиозной сфере".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".