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    Украина отказалась забирать билеты на мундиаль в России

    Тема:

    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (36)

    (обновлено: )37792
    В Федерации футбола Украины сообщили, что Киев не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
    Футбол. Тренировка сборной России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Украина отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщила в четверг пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ).

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Главный стадион ЧМ-2018. "Лужники" после реконструкции и первый матч

    "ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Сборная Украины не сыграет в финальном турнире чемпионата мира в России, поскольку не смогла выйти из отборочной группы, пропустив вперед сборные Исландии и Хорватии.

    Также в ФФУ сообщили, что украинская сторона не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения финальной части чемпионата мира.

    Ранее стало известно, что количество заявок на билеты на матчи Чемпионата мира-2018 в ходе первого периода второго этапа продаж превысило соответствующие показатели ЧМ-2014, который проходил в Бразилии. По итогам первого этапа продаж билетов на матчи предстоящего чемпионата мира, который завершился 28 ноября, было распределено 742 тысячи 760 билетов.

    Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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