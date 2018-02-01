Украина отказалась забирать билеты на мундиаль в России

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Украина отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщила в четверг пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ).

"ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018", — говорится в сообщении пресс-службы.

Сборная Украины не сыграет в финальном турнире чемпионата мира в России, поскольку не смогла выйти из отборочной группы, пропустив вперед сборные Исландии и Хорватии.

Также в ФФУ сообщили, что украинская сторона не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения финальной части чемпионата мира.

Ранее стало известно, что количество заявок на билеты на матчи Чемпионата мира-2018 в ходе первого периода второго этапа продаж превысило соответствующие показатели ЧМ-2014, который проходил в Бразилии. По итогам первого этапа продаж билетов на матчи предстоящего чемпионата мира, который завершился 28 ноября, было распределено 742 тысячи 760 билетов.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.