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    В Днепре при пожаре сгорел египтянин

    (обновлено: )40
    В ГСЧС сообщили, что очаг пожара находился на втором этаже в середине жилой комнаты пятиэтажного жилого дома. В результате пожара погиб квартиросъемщик (гражданин Египта) 1995 года рождения.
    На месте пожара в Днепре
    dp.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Шевченковский районе Днепра произошел пожар, в котором погиб гражданин Египта.

    "На место вызова прибыл дежурный караул 2 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. На месте спасателями было установлено, что очаг пожара находился на втором этаже в середине жилой комнаты пятиэтажного жилого дома. На пожаре погиб квартиросъемщик (гражданин Египта), человек 1995 года рождения", — сообщает ГСЧС.

    Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Огнем уничтожено кровать и домашние вещи на площади 3 м.кв.

    Причина пожара устанавливается правоохранительные органы.

    dp.dsns.gov.ua
    На месте пожара в Днепре

    Ранее сообщалось, что один военный погиб и семь пострадали в результате пожара на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

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