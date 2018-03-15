В Днепре при пожаре сгорел египтянин

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Шевченковский районе Днепра произошел пожар, в котором погиб гражданин Египта.

"На место вызова прибыл дежурный караул 2 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. На месте спасателями было установлено, что очаг пожара находился на втором этаже в середине жилой комнаты пятиэтажного жилого дома. На пожаре погиб квартиросъемщик (гражданин Египта), человек 1995 года рождения", — сообщает ГСЧС.

Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Огнем уничтожено кровать и домашние вещи на площади 3 м.кв.

Причина пожара устанавливается правоохранительные органы.

dp.dsns.gov.ua На месте пожара в Днепре

Ранее сообщалось, что один военный погиб и семь пострадали в результате пожара на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.