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    Полиция Египта уничтожила организаторов теракта в Александрии

    (обновлено: )92
    В МВД Египта сообщили, что речь идет о боевиках запрещённой в стране ассоциации "Братья-мусульмане", которые скрывались в провинции Эль-Бухейра.
    На месте теракта с многочисленными жертвами в Египте. Архивное фото
    sinai_news_1 / Twitter

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Полиция Египта уничтожила в воскресенье шестерых предполагаемых боевиков, причастных к покушению на главу службы безопасности Александрии, говорится в заявлении МВД.

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    По данным полиции, речь идет о боевиках запрещённой в стране ассоциации "Братья-мусульмане", которые скрывались в провинции Эль-Бухейра.

    Полиции удалось установить машину, которая использовалась в покушении.

    В субботу два человека погибли в результате подрыва автомобиля в египетском городе Александрия при покушении на руководителя безопасности города Мостафау ан-Нимра.

    Теракт произошел за два дня до проведения президентских выборов в Египте.

    Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта.

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