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    Украина и Египет договорились развивать сотрудничество во всех сферах

    (обновлено: )3501
    Украина и Египет договорились "идти дальше во всех сферах: от межчеловеческих контактов до инвестиционного сотрудничества", сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
    Флаг Египта
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что провел встречу в Египте с египетским коллегой Самехом Шукри, они договорились развивать сотрудничество во всех сферах.

    "Договорились идти дальше во всех сферах: от межчеловеческих контактов до инвестиционного сотрудничества", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

    Климкин находится с официальным визитом в Египте, где у него запланирован ряд встреч.

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