Украина и Египет договорились развивать сотрудничество во всех сферах

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что провел встречу в Египте с египетским коллегой Самехом Шукри, они договорились развивать сотрудничество во всех сферах.
"Договорились идти дальше во всех сферах: от межчеловеческих контактов до инвестиционного сотрудничества", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.
Перед зустріччю з єгипетським колегою Самехом Шукрі дивимося або на Каїр, або на перспективні обрії нашої двосторонньої співпраці. Або і на те, і на інше:) домовилися йти далі в усіх сферах: від міжлюдських контактів — до інвестиційної співпраці. pic.twitter.com/9853b4SXE0— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 апреля 2018 г.
Климкин находится с официальным визитом в Египте, где у него запланирован ряд встреч.