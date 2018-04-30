Украина и Египет договорились развивать сотрудничество во всех сферах

Перед зустріччю з єгипетським колегою Самехом Шукрі дивимося або на Каїр, або на перспективні обрії нашої двосторонньої співпраці. Або і на те, і на інше:) домовилися йти далі в усіх сферах: від міжлюдських контактів — до інвестиційної співпраці. pic.twitter.com/9853b4SXE0