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    Общество

    Климкин высказался о ситуации с застрявшими в Египте украинцами

    (обновлено: )27802
    По словам Климкина, идет круглосуточная работа, чтобы помочь гражданам вылететь с отдыха в Египте: "Способствуем размещению и обновлению графика авиарейсов".
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что из истории с украинскими туристами, которые не могут вовремя вернуться домой из Египта, необходимо сделать выводы. Об этом он написал в своем Twitter.

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    "Круглосуточно работаем, чтобы помочь нашим гражданам вылететь с отдыха в Египте. Способствуем размещению и обновлению графика авиарейсов. Считаю, что наши туроператоры должны в будущем сделать выводы из сложившейся ситуации", – написал он.

    Ранее пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко отметил, что бесплатно разместить украинцев в египетских гостиницах и "выровнять график полетов туроператоров из Египта" поручил глава государства Петр Порошенко.

    Ранее сообщалось, что часть туристов отправилась рейсом на Львов. Однако оставшаяся группа ожидает борт на Киев.

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