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    Фотоленты

    Туризм по-одесски. Экстремалы переночевали в заброшенной гостинице

    (обновлено: )102
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    048.ua
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    048.ua
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    048.ua
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    048.ua
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    048.ua
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    048.ua
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    048.ua
    Экстремалы переночевали в лучшем номере заброшенной гостиницы Одесса
    048.ua

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    Экстремалы переночевали в лучшем номере гостиницы "Одесса", которая стоит заброшенной на морском вокзале уже семь лет.

    "Было ли вам интересно, как выглядит знаменитая гостиница "Одесса" в настоящий момент? Очень высокая покинутая гостиница, еще и до сих пор хранит мебель в комнатах и алкоголь в мини-барах. До сих пор отсюда открывается замечательный пейзаж на Одессу. И до сих пор она стоит всеми покинутая вместо того, чтобы принимать участие в развитии туристического потенциала Одессы", — подписали они снимки в соцсетях.

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    Необычные туристы сообщили, что охрана в гостинице есть, но "любую систему можно обойти", пишет 048.

    Ранее в зоне отчуждения ЧАЭС задержали туристов-экстремалов.

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