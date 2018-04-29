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    Общество

    Группа украинских туристов вторые сутки ждет возврата на родину из Египта

    (обновлено: )11020
    Туристический оператор испортил майские праздники большой группе украинских туристов, которые не смогли своевременно покинуть египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Часть группы до сих пор ждет вылета в Киев.
    Аэропорт в Шарм-эль-Шейхе
    Фото twitter.com/VasylKyrylych

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Большая группа туристов из Украины вторые сутки находится в аэропорту Шарм-эль-Шейха (Египет), откуда их своевременно не смог забрать туроператор.

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    Ранее сообщалось, что часть туристов отправилась рейсом на Львов. Однако оставшаяся группа ожидает борт на Киев.

    "Туристическая компания сообщает о готовности вывезти группу украинцев, которые продолжают находиться в Шарм-эль-Шейхе, 29 апреля, во второй половине дня", — написал представитель консульской службы МИД Украины Василий Кирилыч в своем Twitter.

    Ранее сообщалось, что на украинско-польской границе на КПП "Шегины — Медика" сотни граждан Украины не смогли своевременно пройти пограничный и таможенный контроль. Люди стояли в очереди по 4-5 часов и опоздали на поезда.

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