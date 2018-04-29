Группа украинских туристов вторые сутки ждет возврата на родину из Египта

Фото twitter.com/VasylKyrylych

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Большая группа туристов из Украины вторые сутки находится в аэропорту Шарм-эль-Шейха (Египет), откуда их своевременно не смог забрать туроператор.

Ранее сообщалось, что часть туристов отправилась рейсом на Львов. Однако оставшаяся группа ожидает борт на Киев.

"Туристическая компания сообщает о готовности вывезти группу украинцев, которые продолжают находиться в Шарм-эль-Шейхе, 29 апреля, во второй половине дня", — написал представитель консульской службы МИД Украины Василий Кирилыч в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что на украинско-польской границе на КПП "Шегины — Медика" сотни граждан Украины не смогли своевременно пройти пограничный и таможенный контроль. Люди стояли в очереди по 4-5 часов и опоздали на поезда.