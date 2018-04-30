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    Застрявшие в Египте украинцы. Порошенко поручил контролировать ситуацию

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    По словам пресс-секретаря президента, "еще в воскресенье утром президент поручил МИД и министру иностранных дел, который сейчас находится в Египте, проконтролировать защиту прав украинских граждан".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. 

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    Президент Петр Порошенко поручил главе МИД Павлу Климкину проконтролировать ситуацию с застрявшими в египетском Шарм-эль-Шейхе украинцами, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

    "Еще в воскресенье утром президент поручил МИД и министру иностранных дел, который сейчас находится в Египте, проконтролировать защиту прав украинских граждан, которые вынуждены ждать после отдыха в этой стране, в том числе способствовать их бесплатному размещению в гостиницах", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что президент поручил Минтрансу сделать все необходимые шаги для скорейшего возвращения украинцев, в частности выровнять график полетов туроператоров из Египта.

    Ранее сообщалось, что часть туристов отправилась рейсом на Львов. Однако оставшаяся группа ожидает борт на Киев.

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