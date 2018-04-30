Застрявшие в Египте украинцы. Порошенко поручил контролировать ситуацию

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина.

Президент Петр Порошенко поручил главе МИД Павлу Климкину проконтролировать ситуацию с застрявшими в египетском Шарм-эль-Шейхе украинцами, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Еще в воскресенье утром президент поручил МИД и министру иностранных дел, который сейчас находится в Египте, проконтролировать защиту прав украинских граждан, которые вынуждены ждать после отдыха в этой стране, в том числе способствовать их бесплатному размещению в гостиницах", — говорится в сообщении.

Сообщается, что президент поручил Минтрансу сделать все необходимые шаги для скорейшего возвращения украинцев, в частности выровнять график полетов туроператоров из Египта.

Ранее сообщалось, что часть туристов отправилась рейсом на Львов. Однако оставшаяся группа ожидает борт на Киев.