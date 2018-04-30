МИД уточнил, сколько украинцев вылетели из Египта

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Более 700 украинских туристов, застрявших в египетском Шарм-эш-Шейхе, уже вылетели в Украину, уточнил в понедельник глава управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Ранее украинский МИД сообщил, что вылет чартерного самолета с 215 туристами во Львов из аэропорта города Шарм-эш-Шейх был задержан в пятницу вечером по техническим причинам. Также был задержан самолет с украинцами в Киев. Утром в понедельник Кирилич сообщил, что украинцы постепенно покидают Египет и возвращаются на родину.

"Четырьмя рейсами из Шарм-эш-Шейха в Украину вылетели 705 украинцев. Уточняем, нет ли тех, кто не зарегистрировался и ожидает возвращения на Украину. Ситуация на контроле МИД Украины", — написал Кирилич в своем микроблоге в Twitter.