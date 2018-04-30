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    Общество

    МИД уточнил, сколько украинцев вылетели из Египта

    (обновлено: )7002
    По словам главы управления департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, четырьмя рейсами из Шарм-эш-Шейха в Украину вылетели 705 украинцев.
    Украинские туристы застряли в египетском Шарм эль Шейхе
    twitter.com/VasylKyrylych

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Более 700 украинских туристов, застрявших в египетском Шарм-эш-Шейхе, уже вылетели в Украину, уточнил в понедельник глава управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

    Ранее украинский МИД сообщил, что вылет чартерного самолета с 215 туристами во Львов из аэропорта города Шарм-эш-Шейх был задержан в пятницу вечером по техническим причинам. Также был задержан самолет с украинцами в Киев. Утром в понедельник Кирилич сообщил, что украинцы постепенно покидают Египет и возвращаются на родину.

    "Четырьмя рейсами из Шарм-эш-Шейха в Украину вылетели 705 украинцев. Уточняем, нет ли тех, кто не зарегистрировался и ожидает возвращения на Украину. Ситуация на контроле МИД Украины", — написал Кирилич в своем микроблоге в Twitter.

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