наверх
30.04.201811:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    Застрявшие в Египте украинцы возвращаются домой - МИД

    (обновлено: )9301
    По данным заместителя директора департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, задержавшиеся в Египте украинские туристы возвращаются на родину.
    Самолет. Архивное фото
    twitter.com/VasylKyrylych

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Украинские туристы в понедельник возвращаются из Шарм-эль-Шейха (Египет), сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

    "Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на родину. Ситуация под контролем", – написал Кирилич в Twitter-аккаунте.

    Василий Кирилич/Twitter, 30 апреля 2018

    В субботу, 28 апреля, украинский МИД сообщил, что вылет чартерного самолета с 215 туристами во Львов из аэропорта города Шарм-эль-Шейх был задержан в пятницу вечером по техническим причинам. Также был задержан самолет с украинцами в Киев.

    Читайте также: Хроника 29 апреля: приключения украинцев в Египте, РФ строит АЭС рядом с Украиной

    Накануне президент Петр Порошенко поручил главе МИД Павлу Климкину проконтролировать ситуацию с застрявшими в Египте украинцами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский военный
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине