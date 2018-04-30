Застрявшие в Египте украинцы возвращаются домой - МИД

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Украинские туристы в понедельник возвращаются из Шарм-эль-Шейха (Египет), сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на родину. Ситуация под контролем", – написал Кирилич в Twitter-аккаунте.

Василий Кирилич/Twitter, 30 апреля 2018

В субботу, 28 апреля, украинский МИД сообщил, что вылет чартерного самолета с 215 туристами во Львов из аэропорта города Шарм-эль-Шейх был задержан в пятницу вечером по техническим причинам. Также был задержан самолет с украинцами в Киев.

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Накануне президент Петр Порошенко поручил главе МИД Павлу Климкину проконтролировать ситуацию с застрявшими в Египте украинцами.