В Египте при странных обстоятельствах умер киевский ресторатор - СМИ

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Киевский ресторатор Валерий Петров погиб во время отдыха на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на его подругу, певицу Аллу Медведеву.

По ее словам, друзья погибшего до сих пор не знают причины смерти Петрова.

"Два наших друга — ювелир Армандо Шадон и ресторатор Валерий Петров — поехали отдыхать в Египет. 11 мая, как обычно, они пошли на пляж. Армандо рассказывает, что когда Валера вышел из моря, у него на ноге была какая-то ранка. Уже через минуту ему стало плохо, он упал… Его отвезли в больницу, пытались какую-то помощь оказать – но ничего не смогли сделать. Валера умер", — сообщила Медведева.

Она добавила, что друзья погибшего с трудом добились разрешения на передачу тела в Украину, в настоящее время идет сбор денег на данную процедуру.

"Три дня добивались, чтобы тело Валеры передали домой. Боялись, чтобы все не затянулось и не начался Рамадан, потому что тогда вообще сделать это было бы проблематично… Подключили всех друзей публичных, донимали консула, потому что все эти три дня в консульстве ничего не делали. Говорили: нужно, чтобы родственники обратились письменно… Ну а если у человека нет родственников? Или он с ними не общается? Хорошо хоть там, на месте, был наш общий друг, он там всех дергал. И после того, как мы пригрозили подключить СМИ, – в консульстве наконец зашевелились", — рассказала изданию Медведева, добавив, что Петров не жаловался на здоровье.

"Абсолютно здоровый человек умирает в чужой стране. Да они должны были максимально оперативно все сделать! Знаете, я почему-то уверена, что будь на месте Валеры какой-то европеец или американец – так бы и было. Это нас почему-то считают везде "вторым сортом", — возмущается Медведева.

За день до смерти Петров разместил сообщение в Facebook, никаких жалоб не было.