наверх
25.04.201809:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Египте фургон с туристами сорвался в канаву: есть жертвы

    (обновлено: )7210
    В фургоне было только двое египтян - водитель и гид. Все остальные - граждане Китая. Водитель также ранен. В посольстве Китая в Египте уже сообщили, что группа была в Египте на экскурсии.
    В Египте перевернулся фургон с туристами
    xinhuanet.com

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Египте на Каире-Александрийском шоссе фургон с туристами перевернулся и оказался в канаве с водой.

    В результате погибли трое людей. Еще восемь человек получили травмы, передает Xinhua.

    Смотрите также: Под Николаевом ушел под воду мост через реку

    По предварительной информации, в фургоне было только двое египтян — водитель и гид. Все остальные — граждане Китая. Водитель также ранен.

    В посольстве Китая в Египте уже сообщили, что группа была в Египте на экскурсии.

    Напомним, на днях в Черниговской области фура насмерть сбила велосипедистку и вылетела в реку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    На месте убийства в Херсоне
    Криминальные войны в Украине
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата