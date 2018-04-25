В Египте фургон с туристами сорвался в канаву: есть жертвы

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Египте на Каире-Александрийском шоссе фургон с туристами перевернулся и оказался в канаве с водой.

В результате погибли трое людей. Еще восемь человек получили травмы, передает Xinhua.

Смотрите также: Под Николаевом ушел под воду мост через реку

По предварительной информации, в фургоне было только двое египтян — водитель и гид. Все остальные — граждане Китая. Водитель также ранен.

В посольстве Китая в Египте уже сообщили, что группа была в Египте на экскурсии.

Напомним, на днях в Черниговской области фура насмерть сбила велосипедистку и вылетела в реку.