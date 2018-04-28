Туристы из Львова уже стуки не могут вылететь на родину из Египта

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КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Более 200 украинских туристов не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха, туристический оператор ситуацию не объясняет и не комментирует.

Об этом стало известно из сообщений пострадавших туристов в соцсетях.

На данный момент застрявшие в Египте украинские туристы ожидают возвращения в Украину в отеле, есть информация, что за ними уже отправили самолет. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Есть информация, что ожидается прибытие самолета из Украины", — сообщил он.

По словам Кирилича, прилет самолета из Украины в Шарм-эль-Шейх ожидается "в послеобеденное время" и есть надежда, что уже сегодня украинские туристы вылетят домой.

Он добавил, что новый самолет за туристами отправляют ввиду того, что у львовского аэропорта, куда планируют вернуться украинцы, "не было возможности принять заказанный туркомпанией самолет".

Представитель МИД отметил, что на данный момент украинцы ожидают вылета в готелях, поскольку, согласно требованиям администрации аэропорта, находиться на его территории можно не более чем 2 часа.

Добавим, что никаких заявлений касательно сложившейся ситуации на странице туроператора до сих пор не опубликовано.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины сообщало, что в Египте продлили чрезвычайное положение, на Синайском полуострове продолжается антитеррористическая операция.