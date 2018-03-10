Инцидент произошел 23 августа. Пилот заметил летящую в самолет ракету и своевременно изменил курс полета, отклонив лайнер влево. В результате маневра ракета пролетела на расстоянии чуть более 300 метров от самолета.
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